特朗普签署香港自治法及取消香港特殊待遇

美国总统特朗普美东时间14日签署一项由国会跨党派通过的香港自治法案，法案将制裁遏抑香港人权例如言论自由和和平集会自由的官员，以及跟这些官员有业务往来的银行和金融机构，包括禁止美国金融机构向被制裁的金融机构贷款。

广告 继续浏览后续

特朗普在白宫玫瑰园向记者表示，他同时又已经签署了一项行政命令，终止香港的特殊待遇。华尔街日报认为，此举将会是对香港作为国际金融中心一记严重的打击，等同将香港与中国其他城市的地位一样。所谓的特殊待遇包括贸易、旅游以及引渡条例。

中国外交部15日早上对美国这项举措表示“坚决反对，强烈谴责”，并将“做出必要反应，对美方相关人员和实体实施制裁”。

根据白宫概览，特朗普所签的行政命令，内容包括撤销对特区护照持有人的特殊待遇。美国在1992年通过《美国 – 香港政策法》（又称《香港关系法》），容许美国在香港回归中国后，享有有别于中国的特殊待遇，例如香港特区护照获美国承认，申请赴美签证获独立看待。

特朗普说：“我们大家都看到（香港）发生了什么事，情况不很好。他们（港人）的自由被夺走，他们的权力被夺走。”

特朗普在记者会上同时大力抨击他的对手——民主党的拜登，指拜登对中国不够强硬，而且揾嗯适当地回应疫情。特朗普说：“如果我们听从拜登，将会有多出数十万人失去性命。”但他的讲法并没有任何证据支撑。

拜登竞选阵营发表声明回应特朗普的批评，声明指“特朗普不管说什么，他总不能掩盖他与中国交往的弱点和糟透了的协议，结果是中国经常是第一优先，而美国是最后包尾”。

中国外交部则强烈抗议特朗普签署香港自治法，在15日早上发表的声明中“坚决反对，强烈谴责”，重申“香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉”，“美方阻挠实施香港国安法的图谋永远不可能得逞”，更提言将会“做出必要反应，对美方相关人员和实体实施制裁”。

声明又指出，制定与实施港区国安法，“将为‘一国两制’行稳致远提供制度和法律保障”，并称中方将“敦促美方纠正错误”，“停止以任何方式干涉包括香港事务在内的中国内政”，又称“如果美方一意孤行，中方必将予以坚决回应”。