英国踢走华为 特朗普夸亲自劝说的结果

美国总统特朗普表示，英国首相约翰决定在2027年底之前彻底清除英国5G网络中的华为设备，约翰逊做出这一决定是归因于他的劝说。英国卫生大臣汉考克(Matt Hancock)否认英国的决定是受特朗普影响，称这一决定是经过深思熟虑的。路透社指，以英国的决定看，全球最大电信设备制造商华为在西方不受欢迎，但此举可能会激怒中国。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，特朗普就英国禁用华为表态：“我亲自劝说的结果”。约翰逊周二下令，在2027年底之前彻底清除5G网络中的华为设备，此举暗示全球最大电信设备制造商华为在西方不受欢迎，可能会激怒中国。

据特朗普说，“我们说服了很多国家，很多国家，大部分情况是我自己亲自做的，不要使用华为，因为我们认为这是一个不安全的安全风险，这是一个很大的安全风险。”

路透社说，英国卫生大臣汉考克(Matt Hancock)否认英国的决定是受特朗普影响，称这一决定是经过深思熟虑的。他说：“各种各样的人都可能试图将这一决定归功于自己，但这是基于国家网络安全中心(National Cyber Security Centre)的一项技术评估，该评估的内容是关于未来我们如何才能拥有最高质量的5G系统。”