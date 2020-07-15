英国选边美国抛弃华为 中外交部说全力为华为维权

针对英国禁用华为，中国外交部发言人华春莹周三表示，中国对此强烈反对，并采取一切必要手段维护企业正当权益，提醒所有中国企业高度重视在英国开展业务面临的日益增加的政治安全风险。路透社说，在英国准备退欧之际，对华为安全性的担忧迫使约翰逊在美中这两个全球竞争对手之间做出选择。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道，英国禁用华为，中国外交部称采取一切必要手段维护企业正当权益。中国外交部发言人华春莹周三在外交部例行新闻发布会上称，英国以莫须有的风险为借口，配合美国一再歧视打压中国企业，违反市场经济原则和自由贸易规则，违背英方已经做出的有关承诺。这严重损害中国企业利益，严重冲击中英合作的互信基础。

华春莹警告说，“这不是一家企业一个产业的问题，而是英方不计代价将商业和技术问题高度政治化的问题，是中国在英投资安全受到重大威胁的问题，是我们对英国市场能否保持开放、公平、非歧视的信心问题。”华春莹表示，中方将全面严肃评估这一事件，并采取一切必要手段维护中国企业的正当合法权益。

美国总统特朗普表示，英国首相约翰做出禁用华为设备的决定，“是我亲自劝说的结果”。

该报道称，英国宣布2027年底前清除5G网络中的华为设备，显示英国在中美博弈中选边美国。在英国准备退欧之际，对华为安全性的担忧迫使约翰逊在美中这两个全球竞争对手之间做出选择。

该报道称，约翰逊此前一直受到来自美国总统特朗普的巨大压力，而北京则警告近年来寻求与中国拉近距离的伦敦方面，如果站在华盛顿一边，来自中国的数十亿美元投资将面临风险。

英国禁止华为参与其5G网络建设的决定受到美国驻英国大使Woody Johnson的欢迎，他表示，这是公平贸易和人权的胜利。他周二在推特上表示:“英国决定禁止华为进入其5G网络，以保护国家安全，这也是公平贸易和人权的胜利。”

美国国家安全顾问奥布莱恩(Robert O'Brien)表示，英国的行动反映出一种日益增强的共识，即华为和其他不受信任的供应商对国家安全构成威胁，因为它们仍然“对中国共产党负有义务”。

根据2017年出台的《中华人民共和国国家情报法》，任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作。

中国驻英大使刘晓明称这一决定“令人失望且是错误的”。

周二宣布的这一决定将使5G在英国的推出推迟两到三年，并使成本增加多达20亿英镑(25亿美元)。5G被称为未来经济的神经系统。2027年12月31日完全移除华为设备的最后期限将令包括英国电信(BT)、沃达丰和Three在内的英国电信运营商松口气，它们曾担心若被要求更快地移除华为设备，将花费数十亿英镑。

据路透社说，放弃华为标志着前英国首相卡梅伦所称的英中关系“黄金时代”的结束，在这段时期，英国成为中国资本在欧洲投资的首选目的地。不过，认为中国政府隐瞒新冠疫情信息，以及北京方面收紧对香港的控制，已经让英国感到不悦。

部分人将5G主导地位的争夺与冷战时期的美苏对抗相提并论，美国担心5G主导地位成为中国迈向科技霸主地位的里程碑，这可能会定义21世纪的地缘政治格局。美国表示，华为是中国共产党的一个代理，这一观点在约翰逊所在的保守党中得到了广泛支持。华为否认为中国政府从事间谍活动，并表示美国想要阻碍华为发展，因为没有一家美国企业能够以有竞争力的价格提供同样的技术。美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)发推文称，英国的决定“加强了大西洋两岸在5G时代的安全，同时保护了公民隐私、国家安全和自由世界价值观。”

路透社说，英国公布决定之前，中国外交部发言人赵立坚当日在主持例行记者会时表示，“能否为在英中国企业提供开放、公平、非歧视的营商环境，是脱欧后英国市场走向的试金石，也是中国在英投资是否安全的风向标。中方将密切关注。”