香港医院惊现爆发袁国勇疑中港边境免检疫造成漏洞

武汉首发的新冠状病毒在香港的第三波疫情来势汹汹，演变成医院爆发，伊利沙伯医院（简称伊院）内科A6病房前日发现首名确诊的九旬妇，至14日共发现多两名同病格病人染疫，院方初步调查发现首名患者虽有气促及咳嗽，但同时有心脏问题及肺积水，没即检测，患者可能除口罩咳嗽或走动而播毒；而第二名确诊者曾返老人院，又去过佛教医院。

广告 继续浏览后续

港大专家袁国勇在接受有线电视访问时指出，香港第三波疫情爆发，或因早前政府放宽边境措施，容许特定人士豁免检疫而造成漏洞，直言“这些漏洞并非没有人讲过，但讲过（政府）都没有做好”。

身兼港府抗疫顾问小组成员的袁国勇认为，有医院爆发疫情，建议医管局为有心脏病、肚泻病征者，尤其长者、接触慈云山的人检测，以减医院爆发。袁国勇和中大医学院内科及药物治疗学系系主任许树昌均认为，边境豁免检疫措施或为第三波疫情元凶，政府未有填补漏洞。袁国勇更相信这一波疫情的“零号病人”很可能是的士司机，或在机场接载感染者后，将病毒透过食肆传染其他人，造成社区大爆发。

香港14日增48宗确诊，40宗属本地个案，累计升至1569宗确诊及1宗疑似个案，另有10多宗初步阳性，源头不明本地个案达25宗，香港迄今一直有8人因感染病毒而死亡。

伊院A6内科病房首名确诊的92岁老妇因长期病，7月12日凌晨入住近走廊的第二张病床，同日夜晚验出阳性。同病格共有10人，根据伊院，在窗边病床的77岁妇14日确诊，在首名确诊者对面床的64岁癌症女病人前晚发烧，14日验出阳性。

该77岁老妇6月28日因跌伤入伊院，7月2日出院后在院舍逗留半日，同晚因高血压再入院，12日转送佛教医院，首次对检测呈阴性。院方得悉有人确诊后，即安排她返伊院，其检测呈阳性，没病征。据悉，首名确诊者病毒数值（ct value）介乎10至20之间，病毒量相当高；其余两人ct value超过30，其中一人接近40，相信很大可能处于感染初期。

曾在14日探访伊院的袁国勇教授认为，最大问题是社区爆发“很厉害”，部分病征不明显的病人入院，尤其长者免疫反应较慢，未必即发烧。他说首名确诊者有心脏病、肺积水、气促及咳，未即时安排病毒检测，令她有可能接触同房病人。他说老妇或因气促而除口罩，咳嗽时将飞沫染到床边、床栏、桌子，她亦可撑拐杖走动，走到厕所，触摸其他病人的床栏、桌子，或传染他人。

袁国勇在接受电视访问中同时估计，零号个案很可能是的士司机，并可能在机场接载过新冠病毒肺炎患者而感染，“的士司机其中接客的地方是机场，很可能（患者）坐的士，的士司机惹到（病毒），他们去了不同食肆，将病毒传给员工，员工再传给顾客，于是社区大爆发，因为经其他交通工具去到各区”。

许树昌亦指，第三波爆发与早前放宽边境措施，容许特定人士豁免检疫有关，“机组人员同海员，或者公务、商务人士，以往这些人在香港都不需要留样本，而他们很可能将病毒带入社区”。

衞生署衞生防护中心传染病处主任张竹君14日于疫情简报会上未有正面回应的士司机是否零号病人，但指船公司有派代理接船员到酒店，一般不是“随随便便”乘坐的士。

林郑政府防疫工作左支右绌，豁免检疫的漏洞处处，现时最少32类人士获豁免抵港后强制隔离14日，也毋须于口岸强制做病毒测试。截至今年5月，约有20.9万获豁免检疫人士入境。衞生防护中心6月底公布，有9名曾短暂留港的海员，抵达大陆宁波后确诊，其后类似确诊个案增加。

在多名专家批评之下，政府本月7日收紧措施，所有机组人员及船员在机场入境时，强制留下深喉唾液样本做测试。不过，措施仍有漏洞，到内地出席股东会的上市公司董事、在广东省设有生产线的公司雇员、与履行与政府相关运作的政府人员和符合相关条件的仲裁员等仍获豁免接受病毒测试，未能杜绝相关输入个案风险。再者，政府上月未有谘询专家意见下，自行撤销食肆每枱限制人数，近日食肆群组大爆发，政府才公布半桶水措施，食肆最多六成满，每枱最多八人。据悉，上周六特首林郑月娥与专家开会，四名专家都认为需收紧限制人流措施。疫情失控，政府再规定今日起下午6时至凌晨5时所有食肆禁堂食。