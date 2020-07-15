香港国安法 特朗普强硬回应 取消优惠待遇

美国总统特朗普签署了一项立法和行政令，结束香港优惠待遇，并指让中国对其强加给香港的“压迫性”国家安全法负责。特朗普对中国的立场趋于强硬，显示中美关系进一步对立恶化。中国股市今天走跌，并影响亚洲股市几乎全体下跌。

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据路透社报道，特朗普签署行政令结束香港优惠待遇，强硬回应香港国安法。

美国总统特朗普周二表示，他签署了一项立法和行政令，让中国对其强加给香港的“压迫性”国家安全法负责。特朗普签署了国会批准的一项议案，惩罚与实施香港国安法的中国官员有生意往来的银行。周二是签署该议案的最后期限。

据特朗普表示，他还签署了一份行政令，旨在进一步惩罚中国，因其对香港实施“压迫性举措”。特朗普在记者会上表示，这将结束香港数年来得到的贸易优惠待遇，据特朗普，“没有特别优惠、没有特别经济待遇且不向其出口敏感科技。”特朗普称，“现在香港将与中国大陆受到同等对待。”

根据白宫的一份简报，这项行政命令包括取消对香港护照持有人的特殊待遇。

路透社报道说，特朗普和国务卿蓬佩奥周二在白宫共进午餐。他们指责中国造成了新冠病毒的广泛传播，并批评中方在香港的镇压行为。特朗普签署的这项法案要求制裁那些损及香港自治的中国官员和其他人，以及与那些被认定参与任何打击香港行动的个人有业务往来的金融机构。特朗普与蓬佩奥认为，“没错。我们认为，中国对隐瞒病毒并向世界传播病毒负有完全责任。他们本可以阻止传播，他们应该阻止的。在事情发生时，从源头上这么做本来是很容易的。”