埃塞俄比亚复兴大坝与中国经济转型

埃塞俄比亚由于其即将竣工的复兴大坝而成为国际舆论近期的关注焦点之一。这一建造在青尼罗河上游的大型水力发电枢纽引发埃塞俄比亚与位于下游的埃及和苏丹之间的关系紧张。埃塞俄比亚如果硬来，于其何益？

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本台RFI法广2020年7月15日周三刊出记者Léonard Vincent的相关采访报道，在此予以介绍。埃塞俄比亚复兴大坝顾名思义。围绕其建造，自2011年在距离苏丹边境不远的青尼罗河上开工以来，不时出现外交插曲。如今，在临近竣工之际，剧情更加复杂。

因为，一边是在非盟现任主席国南非倡议下发起的三方谈判未能达成一项协议，另一边，各方都想了解埃塞俄比亚是否会在与下游国家尚未达成协议的情况下，就开始给大坝蓄水。埃塞俄比亚驻法大使暗示，工程进展符合预期。他告诉法新社： 我们很高兴，埃塞俄比亚外交部已经再三重复，我们建造自己的大坝，用自己的钱，在自己的境内开发资源，不需要征求他人意见。

就当前正在开展中的外交牌局，这种回答方式说明问题。埃塞俄比亚当前情况复杂，国内政治压力很大，尤其是在一位著名歌手于六月底遇害以及因此所引发的流血示威活动之后。

挪威奥斯陆Bjorknes大学的和平与冲突问题专家透露，据其所知，蓄水已经开始。但鉴于苏丹和埃及都有自己的水库，对下游国家的冲击还需些时间才能验证。埃塞俄比亚能否硬来，这也取决于其国内局势，政府是否稳定？势态是否控制？

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埃及和苏丹目前还没有就蓄水传闻做出反应，但出于担心无法掌握对河水流量的管理，威胁下游数百万人口，而坚持要求达成一项事先协议。埃及方面认为，尼罗河冲击盆地未来会变窄，气候会出现反常，干旱扩大给农业带来糟糕影响。但对埃塞俄比亚而言，问题也很尖锐。埃塞俄比亚有6500万人至今没有水电。 其官员指出，建造大坝旨在发电，雨水旺季蓄水，河水照常流动，对谁都没有威胁。

埃塞俄比亚发展与中国经济转型

在埃塞俄比亚，大规模发电被列入了一项重要发展计划，用于发展偏远地区的工业和创造就业。还有，也是为了其与中国所结成的伙伴关系的荣耀。法国国家科学研究中心 (CNRS)的一名研究主任解释说，中国人选择了埃塞俄比亚作为其劳动密集型产业的迁徙地，今日中国由于劳动力成本越来越高，这些产业不再盈利，甚至在东南亚都是这样。他们寻找接受每月工资25美元至50美元的地方。埃塞俄比亚拥有接受这种待遇的女工，尤其是在纺织领域，生产人们可以在西方商店里找得到的东西。

围绕埃塞俄比亚的超级大坝，人们也时常谈到一场可能发生的水源战。鉴于这场争论的重要性和敏感性，这绝不排除。

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