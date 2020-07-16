中国召见美大使抗议制裁官版只发中国表述 美国大使声明有辨析

中国副外长郑泽光与美国驻华大使日前因香港问题会面，但中方与美方的表述出现明显差异。中国外交部公布的会见记录完全抹杀了美国大使的声音。美国驻华使馆网站周四刊登的声明说，布兰斯塔德周三与郑泽光会面中并非只带了耳朵没有出声。他向郑泽光表达了“美国对中国侵蚀香港基本自由权的决定的深度关切，并解释总统香港正常化行政命令的细节。”

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据美国之音今天引述美联社报道，中国召见美驻华大使，中国官版记述片面，美大使被静音。

中国外交部副部长郑泽光周三召见美国驻华大使布兰斯塔德就美国采取的制裁参与破坏香港自治的中国官员等措施提出了抗议。据郑泽光说，美方取消香港贸易优惠待遇，制裁中方官员，“关心的绝对不是香港人民的‘民主’、‘自由’，而是妄图阻挠和遏制中国的发展”。据郑泽光又说：“我要正告美方，美方任何强加给中方的霸凌和不公都会遭到中方坚决反击，美方阻挡中国发展壮大的图谋注定会失败。”

而美国驻华使馆网站周四刊登的声明说，布兰斯塔德周三与郑泽光会面中并非只带了耳朵没有出声。他向郑泽光表达了“美国对中国侵蚀香港基本自由权的决定的深度关切，并解释总统香港正常化行政命令的细节。”声明说，布兰斯塔德大使解释说，拥有750万居民的香港特别行政区“已不再拥有足够的自治，无法为在特定美国法律和规定之下的差别待遇提供依据。”因此，声明说，美国总统认定 “关于香港的情况，包括近期中华人民共和国当局采取的行动，在根本上削弱了香港的自治。”

据该报道称，这里所说的中国当局采取的削弱香港自治的行动是指北京在香港强推国安法的重大事件。

美国政府认为，此外，“香港不再应得美国法律下1997年7月1日之前赋予其的同样待遇。”声明还表示，“布兰斯塔德大使敦促中华人民共和国当局恢复香港的自由权，并避免《中英联合声明》里所保障的高度自治任何进一步的损害。”

特朗普总统在周二签署了香港自治法案，使之成为了法律。此外，还签署了一份行政令，确认了早前做出的取消香港优惠待遇的决定。

郑泽光告诉布兰斯塔德：“美方近日在涉及新疆、西藏、南海等问题上还采取了干涉中国内政、损害中方利益的恶劣行径，进一步暴露出赤裸裸的霸权主义本质。”郑泽光敦促美国不要“在错误道路越走越远”。

据该报道，布兰斯塔德则呼吁中国保持克制，不要再做任何进一步伤害在香港回归中国之前中国和英国签署的联合声明中所承诺香港的高度自治。