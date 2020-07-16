中国第二季度经济 GDP增长3.2%

图为关于中国经济的报导图片

中国国家统计局今天公布，今年二季度国内生产总值（GDP）同比增长3.2%；上半年GDP同比下降1.6%。据中国国家统计局表示，上半年中国经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步发展态势，同时也要看到，一些指标仍在下降，疫情冲击损失尚需弥补。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，中国国家统计局报告中国二季度GDP同比增3.2% 6月工业升至4.8%为年内最高。报道称，中国官方数据今年二季度国内生产总值（GDP）同比增长3.2%，优于路透调查预估中值2.5%。

统计局在国新办发布会的新闻稿显示，上半年固定资产投资同比下降3.1%，优于路透调查预估中值-3.3%，其中民间投资同比下降7.3%。6月规模以上工业增加值同比增长4.8%，为今年以来最高，且高于路透调查预估中值4.7%，上半年同比下降1.3%；6月社会消费品零售总额同比下降1.8%，低于路透调查预估中值的增长0.3%，上半年消费同比下降11.4%。

中国6月工业、投资和零售环比分别增长1.3%、5.91%和1.34%。

6月全国城镇调查失业率为5.7%，上月为5.9%；31个大城市城镇调查失业率为5.8%，上月为5.9%。中国上半年全国城镇新增就业564万人，完成全年目标任务的62.7%。

该报道称，统计局表示，上半年中国经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步发展态势，同时也要看到，一些指标仍在下降，疫情冲击损失尚需弥补。