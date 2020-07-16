中国续说无意挑战和取代美国 以希望美国回归理性释和解意?

中国外交部发言人华春莹周四称，中国无意挑战和取代美国，希望美国能回归理性，客观看待中美关系。对于中美贸易协议，她表示，中美达成的协议对两国都有利，“我们当然希望已经达成的贸易协议能够得到切实的履行。”

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，中国外交部称中方无意挑战和取代美国，希望美国回归理性。华春莹称，中方从来是言必行，行必果，但同时也要看到，美国对中国进行无端的近似疯狂的打压，围追堵截，对中国实施霸凌霸权。美国的所作所为不利于中美之间的互信与合作。

华春莹还提到，如果蓬佩奥有诚意，“我们可以不对他实施签证制裁“，欢迎他到中国，到新疆看一看。至于《纽约时报》援引知情人士的话称，特朗普政府正在考虑全面禁止中共党员及其家人前往美国。华春莹回应称，如果该报导属实，只能让人感到美国的“可悲”。

据《纽约时报》报导称，美国可能将吊销已经在美的中共党员及其家属的签证，其他在讨论的措施还包括限制中国军队和国企高管赴美旅行。报导引述了解情况的人士称，这一计划的细节尚未敲定，特朗普也可能最终否定该计划。

“作为世界上最强大的国家，美国还剩下什么？它会给世界留下什么样的印象？”华春莹回应相关提问时表示，美国此举不仅违反国际基本准则，也无助于维护其大国形象。

据路透社说，由于全球冠状病毒大流行、中国在南海的军事建设、中国对待维吾尔族穆斯林的方式以及北京的巨额贸易顺差等问题，美中关系处于数十年来的最低谷。美国国务卿蓬佩奥周三瞄准中国的新目标，表示将对华为等中国公司实施签证限制，他指控这些公司为侵犯人权的行为提供便利。