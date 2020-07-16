中国鲁花或直接威胁加拿大 不放孟晚舟就不买大豆

中国鲁花集团今(16日)表示，由于加拿大不愿释放孟晚舟，因此将考虑以暂停进口加国大豆为制裁，施压加拿大，要求对方尽快释放孟晚舟，不要再成为美国的魁儡。中方亦表示：失去中国大豆市场，对加拿大豆农来说，将演变为灾难性的后果。

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据联合新闻网今天报道称，不放孟晚舟？ 中国鲁花集团扬言不买加拿大大豆做报复。

自从加拿大法院于5月27日，裁定华为财务长孟晚舟构成“双重犯罪”标准，并继续审理引渡案后，中国就针对加拿大做出许多制裁，甚至对两名加拿大人判刑。今日中国鲁花集团宣称，有意停止进口加拿大的大豆，想以经济来制裁加国，迫使加拿大释放孟晚舟。

据中国方面表示，加拿大是仅次于美国的第二名大豆种植国，加国每年皆有大量的大豆销往中国，因此中国的市场养活了许多加拿大的大豆种植商。而今天，鲁花集团宣布考虑暂停进口加拿大大豆，认为此举会引发连锁效应，导致中国许多公司停止进口加拿大大豆，能够给予加拿大压力，促使加国释放孟晚舟。

据该报道称，过去中国外交部就曾批评，美国与加拿大滥用双边引渡条约，侵犯中国公民的合法权益，并对中国公民恣意采取强制措施，为严重的政治操作。

中国对于大豆进口一事，之前就曾以新冠病毒为由向大豆商开刀，6月曾要求大豆商提供保证书，用以证明进口至中国的大豆没有被新冠病毒污染，但各国的政府都表示，没有证据来源可证实新冠肺炎会从食物传染给人类，大豆出口商则表示中国要他们保证无法想像的事情。

据联合新闻网说，中国6月也曾以拘捕加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）与商人史佩弗（Michael Spavor），企图要求加拿大释放孟晚舟，进行人质交换，但遭到加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）拒绝。今日中国又传出要用抵制加拿大大豆，来施压加加拿大。