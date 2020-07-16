习近平国际发声 指中国经济长期向好未变 诺扩大开放

中国国家主席习近平周三给“全球首席执行官委员会”成员代表回信称，中国经济长期向好的基本面没有改变、也不会改变；中国将继续深化改革、扩大开放，为中外企业投资发展提供更完善的营商环境。“全球首席执行官委员会”由全球具有行业引领性和代表性的39家跨国公司组成。

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据路透社今天发自北京消息说，习近平称中国经济长期向好的基本面没有改变，将继续扩大开放。该报道引述新华社周四消息，中国国家主席习近平周三给“全球首席执行官委员会”成员代表回信称，当今世界，各国利益高度融合，人类是休戚与共的命运共同体，合作共赢是大势所趋。

据习近平在回信中表示，“中国将坚定不移坚持和平发展道路，坚定不移推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动建设开放型世界经济。”

据路透社说，中国国家统计局周四公布，今年二季度国内生产总值（GDP）同比增长3.2%，优于路透调查预估中值2.5%；上半年GDP同比下降1.6%。6月工业增速升至4.8%为年内最高。

据中国百度介绍称，“全球首席执行官委员会”是为贯彻落实习近平主席关于“中国需要了解世界，世界更需要了解中国”的指示精神，拓展民间外交工作新渠道，由中国人民对外友好协会发起，由14位全球著名跨国企业首席执行官（CEO）组成的社会组织，旨在“交朋友、谈合作、促和平、谋发展”。