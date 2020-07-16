媒指中国卫健委报新冠肺炎或遗漏了新疆一确诊

中国新疆7月15日新增一起新冠肺炎确诊病例，感染原因仍在调查中。然而，这起确诊却未见于中国国家卫健委今天上午的通报中。当日中国卫健委通报仅提到1例由上海通报的境外移入确诊病例，以及2例新增无症状感染者，其中一例亦为境外移入。

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据中央社今天报道称，新疆新增1确诊感染源待查，未见于中央通报。

新疆乌鲁木齐市卫生健康委员会的官方微信公众号“智慧健康乌鲁木齐”16日下午公布，该市天山区15日发现1例COVID-19确诊病例，无症状感染者3例（均在医学观察中）。通报指出，这起确诊病患是24岁女性，在中泉广场营业厅3楼担任工作人员，常住于天山区。10日病患因咽喉疼痛等症状，由救护车送往定点医院，之后在14日出现发热、头痛等症状，15日病毒核酸检测结果呈阳性，经专家诊断为确诊病例，临床分型为轻型，感染原因仍在调查中。通报也指，经排查密切接触者发现无症状感染者3名，都和确诊病例有接触史。

该报道称，中共新疆自治区党委宣传部主办的天山网报导，此前新疆已149天未出现COVID-19的确诊病例。

另外，陆媒财新网也报导，浙江15日新增一名无症状感染者，也是由新疆移入。报导指，感染者为新疆乌鲁木齐户籍的50岁男子，在绍兴经商，10日乘班机由乌鲁木齐飞抵杭州萧山机场，14日接到新疆的疾控中心通知，要求进行核酸检测，并于15日在绍兴市人民医院受检，核酸检测结果呈阳性，目前已隔离观察。