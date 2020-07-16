投资银行CEO办公地由香港转往新加坡

美国总统特朗普签署《香港自治法案》及行政命令，终止香港特殊待遇地位后，香港特首林郑月娥坚称不会影响香港国际金融中心地位。不过德意志银行却在这个时间点宣布，新上任的亚太区首席执行官将到新加坡办公，而不是原本的香港，是否打响了外资撤离香港的第一枪？

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为回应北京实施《香港国安法》，美国总统特朗普于当地时间14日宣布已签署《香港自治法案》，同时宣布已签署行政命令，终止香港的特殊待遇地位。

中国官媒新华社随后发布香港特首林郑月娥的访问，林郑月娥声称不担心美国对香港实施制裁，强调香港和美国的关系是双边的，美国在货物贸易方面享有每年接近300亿美元的贸易顺差。

她反驳说，香港的国际金融中心地位不是美国给予的，反而美国的金融机构在香港资本市场占有很大的交易量，表示“如果在金融上采取制裁行动，那么伤害的不单是香港，也是美国的一些企业。”

不过这一颗“定心丸”，似乎未能让外资金融机构安心服下。 《彭博》通讯社16日报道，下个月接任的sche德意志银行的新任亚太地区首席执行官Alexander von zur Muehlen，将会在8月由德国法兰克福赴新加坡上任，接替7月底退休的现任亚太区首席执行官Werner Steinmueller。而原亚太区CEO的办公地，本来是在香港。

除了新任亚太区CEO，新任环境、企业和管理（ESG）主管卡姆兰·汗（Kamran Khan），也会从美国赴新加坡走马上任。

报道引述德银发言人，明确表示这个决定，是基于香港在经历一年多的反政府抗议活动后，陷入前所未有的政治动荡中。而到了现在，香港更被推上美中斗争的大舞台。

不过报道同时指出，德银并非第一次把CEO驻在新加坡，从2012年到2016年，亚洲业务由两名联合CEO，分别在香港和新加坡负责。德银发言人强调，仍然致力于亚太地区的“双枢纽结构”。