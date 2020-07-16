新疆惊现不明确诊病例已1传3

据《自由时报》报道，中国首都北京6月中爆发规模新冠病毒群聚感染事件，不料南方水患接踵而来，半壁江山泡水中，16日日乌鲁木齐市的疫情防控工作指挥部又发公告表示，天山区发现1例确诊病例，患者是商场员工，10日出现症状，15日病毒检测结果为“阳性”，而她的密切接触者中有3人也被感染，为“无症状感染者”，目前感染原因不明，引发中国网友热议。

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乌鲁木齐市的疫情防控工作指挥部16日日下午发布公告，表示15日该市的天山区新增1例感染原因不明的确诊病例，和3名“无症状感染者”。确诊病患为24岁女性，常住乌鲁木齐市天山区，为中泉广场三楼营业厅工作人员。这名女子10日因出现咽喉疼痛等症状搭乘救护车前往定点医院，15日病毒检测结果呈“阳性”，专家诊断为确诊病例，而排查密切接触者，发现3名无症状感染者。

消息一出，引发微博热议。有中国网友质疑，为何15日日就知道有这例确诊，但16日日上午中国国家卫健委的每日疫情通报却只字未提，而且为何10日送医，15日病毒核酸检测结果才出来？更让中国网友百思不得其解的是，新疆已连续149天未出现新冠病例，病毒从何而来？此外，浙江15日新增一名由新疆移入的无症状感染者，网友担心疫情已扩散。