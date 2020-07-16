港府无解释拒发纽时储百亮工作签证

香港当局上周拒绝向美国纽约时报资深记者储百亮（Chris Buckley）续发工作签证。官方香港电台今天在报道中表示，纽约时报已证实有关消息，但指港府没有交代拒绝续发签证的原因。

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据中央社今天报道称，港媒透露：港府拒向纽时记者续发工作签证。

港媒报道指，香港当局上周拒绝向美国纽约时报资深记者储百亮（Chris Buckley）续发工作签证。官方香港电台今天在报道中表示，纽约时报已证实有关消息，但指港府没有交代拒绝续发签证的原因。

据香港电台报道指出，总部设在美国纽约的保护记者委员会（Committee to Protect Journalists，CPJ）就此发表声明，指禁止储百亮在港工作，显然违反基本法赋予港人新闻自由的根本承诺，破坏香港赖以成功的讯息自由流通，呼吁入境部门收回决定。

据该报道，储百亮是资深中国新闻记者，最近报导过中国大陆的2019冠状病毒疾病疫情和新疆新闻；他之前也被大陆方面拒绝续发工作签证，5月离开北京。

中央社说，纽约时报日前宣布，因应香港实施港区国安法，决定将香港办公室的数位新闻业务搬到韩国首尔。