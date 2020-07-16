特朗普不排除进一步惩罚制裁中国官员

美国总统特朗普尚未排除对中国高级官员实施进一步制裁的可能性；特朗普周二采取了行动，对中国就香港的处置方式进行惩罚。美国官员指出，“对于因香港或其他问题而对中国共产党官员进行进一步制裁，特朗普绝对没有排除任何可能。”中国官方昨天批评美国四处惩罚制裁显得可悲。

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据路透社消息，美国官员称，特朗普尚未排除对中国官员进行制裁的可能性。

美国白宫国家安全会议(NSC)发言人周三表示，美国总统特朗普尚未排除对中国高级官员实施进一步制裁的可能性；他周二采取了行动，对中国就香港的处置方式进行惩罚。特朗普周一签署香港自治法案(Hong Kong Autonomy Act)，允许他对涉及在香港强行实施国家安全法的中国官员和金融机构进行制裁与签证限制。

彭博新闻稍早透露，特朗普暂时排除了对中国高级官员实施额外制裁的可能，因为他不想进一步加剧与北京的紧张关系。美国国家安全会议发言人John Ullyot指出，针对新疆维吾尔族穆斯林受到的对待，特朗普上周宣布对中国共产党官员实施制裁。

但发言人Ullyot说，“对于因香港或其他问题而对中国共产党官员进行进一步制裁，他绝对没有排除任何可能。任何匿名消息人士提及的其他说法都是完全错误的。”

据一名知情人士透露，白宫正在讨论美国因香港问题实施制裁的可能目标，目前尚未做出最终决定。该消息人士称，美国政策制定者已经收集了中国政府和共产党各级官员的名单。该消息人士称，一些对中国持强硬态度的议员要求制裁的官员中包括香港特区行政长官林郑月娥，她支持北京在香港实施新的严厉的国家安全法。

路透社说，美国国务卿蓬佩奥表示，特朗普签署的法案以及根据美国法律终止香港特殊地位的行政命令是合理的。据蓬佩奥指，“习近平总书记违背了中国共产党对香港作出的承诺。他没有必要这么做，但他做出了这样的选择。”蓬佩奥对记者称，“我们不得不以这样的方式对待中国，这不是我们希望的。”