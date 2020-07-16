美国拟围堵清逐中共党员与家属 华春莹批可悲

纽约时报引述美方知情人士透露，特朗普政府正考虑全面对中国共产党员及家属祭出旅行禁令。中国外交部发言人华春莹今天称，如果该报道属实，只能让人感到美国的“可悲”。

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据中央社今天报道称，传美拟对中共党员祭出禁旅令，中国批：可悲。中国外交部16日下午举行例行记者会，该报道综合香港电台、环球网消息，华春莹被问到相关问题时，作上述表示。据华春莹说，对于有关言论的真假，无从核实，如果该报道属实，只能让人感到美国的“可悲”。“作为世界上最强大的国家，美国还剩下什么？它会给世界留下什么样的印象？”

据华春莹表示，敦促美方不要再做出不尊重国际关系基本准则、无助于维护大国形象、信誉和地位的事情。华春莹并反问提问的外媒记者，对于美国近期作出一系列行为的看法，是否认为美国的做法恰当。

该报道说，纽约时报15日引述美方知情人士透露，华府正考虑全面对中共党员及家属祭出旅行禁令。一旦落实，几可肯定将招致中方报复，拿寻求赴中或留在当地的美国人开刀，恶化双方紧张关系。4名知情人士描述，这项总统令的细节尚待敲定，川普（Donald Trump）最终也可能拒绝签署，何况要落实执行也有实际面问题。中共拥有9200万名党员，2018年造访美国的中国公民则有300万人，美国政府无法得知大部分赴美旅客是否拥有党员身分，想立刻确认有无党员身分以阻止入境或驱逐已在美国的党员，将是难题。

据世界日报报道，特朗普政府拟禁止中共党员及家属来美旅游，已入境者取消签证。该报道称，中国可能报复，拒美国公民入境。知情人士指出，特朗普政府此举势必引来中国方面报复，同样拒绝美国公民入境中国或在中国居住，近几年已经呈现紧张的美中关系，恐将雪上加霜。

该报说，积极寻求在2020年大选连任的特朗普，选举诉求一再凸显自己对中国毫不让步的强硬立场。然而，从2017年上任以来，特朗普面对中国不管在个人言语或施政行动，多次出现摇摆。对于贸易等议题，他曾毫不留情抨击中国，然而对中国国家主席习近平却予以高度赞扬，甚至曾恳求习近平助他一臂之力，顺利连任。至于在香港、新疆等敏感议题方面，特朗普不是保持沉默，就是明确肯定中国作法。

世界日报说，根据统计，中国共产党党员人数高达9200万人。该报说，大多数中国观光客的个人政党背景为何，美国政府其实无从得知。报道指联邦法律“移民与国籍法”(Immigration and Nationality Act)，赋予美国总统宽广的权限。条文当中写道，如果美国总统发现任何外国人入境将危害美国利益，便得以宣布禁止移民入境，禁止期间长短也是由总统自行裁量。