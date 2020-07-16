美考虑全面禁止中共党员及华为等高科技人员入境

资料图片：美国国务卿蓬佩奥2020年7月8日在华盛顿的一次记者会上。

纽约时报引述知情人士透露，特朗普政府正在考虑全面禁止中共党员及其家属赴美旅行，拟议中的总统公告还可能授权美国政府撤销在美中共党员及其家属的签证。此举几乎肯定会招致中国报复，并加剧两国之间的紧张关系。在此同时，路透社报道，美国将对侵犯人权的中国高科技公司的若干雇员实施签证管制，包括中国电讯商华为。

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报道引述了解内情的人士指出，特朗普政府正考虑全面禁止中共党员和他们的家属入境美国。目前正在草拟阶段的总统命令，可授权美国政府取消已经在美国的中共党员和他们家属，换言之，美国可驱逐这些人出境。

总统命令的内容文字同时又针对解放军人员以及国企行政人员，他们很多基本上都已经是中共党员。

纽约时报引述4个了解这项总统命令的人士指出，最后文本尚未完成，而且不排除总统最后可能否决这份文本。

中共党员大约有9200万人，2018年大概有300万党员入境美国，去年由于武汉首发的新冠状病毒肆虐，入境美国人数大减。但美国政府对大多数人的党员身份难以知悉，因此禁止他们入境有技术上的困难。

此外，根据路透社报道，中国扬言将反制美国特朗普总统签署香港自治法以及取消香港特殊待遇之后，美国对中国的制裁反而进一步的“加辣”，国务卿蓬佩星期三表示，美国将会向华为等涉及侵犯人权的中国科技公司，实施签证管制。

蓬佩奥又说，全球各地与华为有业务来往的电讯公司，“也应该视同被同时警告”，因为“他们与人权侵犯者做生意”。

蓬佩奥说，华盛顿很快就会有最新的一连串对付中国通讯公司的决定，而这些决定将反映美国公民的资料有必要受到保护避免落入北京之手。

蓬佩奥在记者会上说，国务院将“对华为等中国科技公司的若干雇员实施签证管制，因他们向全球一些侵犯人权的政权提供物质上的支援”。

蓬佩奥被问到英国首相约翰逊下令英国电讯公司的5G网络必须在2027年之前将华为的仪器完全弃用，他说电讯公司弃用华为仪器“越快越好”。

蓬佩奥之后在一项视像访问中，被问到华盛顿是否正计划禁止TikTok（即抖音的海外版）等中国社交平台在美国运作时，他说：“不管是TikTok还是中国其他平台、程式、电讯架构，我们政府正认真采取步骤保护美国人的资料，避免落入中国共产党的手上。”

蓬佩奥在另一份有关中国涉嫌侵犯新疆维吾尔人人权的声明中，他指控华为“就是中国共产党这个全民监察国家的一条手臂（支部力量），对政治异见者进行监视，并协助在新疆建造大规模的劳改营，等同将新疆人口配上奴隶般的识别手环然后运送全国各地”。

华为一直都否认为中国进行对外的监察，又说华盛顿的目的只是想遏制华为的壮大，因为没有一家美国公司能够与华为在正价比上匹敌。

针对蓬佩奥的声明，华为一名发言人说：“华为的运作完全独立于中国政府以外，我们是一个私人和雇员一起拥有的企业，我们对员工们的签证被管制，受到如此不平等和刻意针对的行动感到失望。”

在此之前，特朗普下令取消美国对香港的特殊待遇，并且签署国会通过的香港自治法，抗议和反对中国在香港实施国安法。中国外交部扬言将对华盛顿干预中国内务作出反制措施。