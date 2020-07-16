茅台酒股市红得发紫 人民日报文舞反腐大棒秒杀

贵州茅台酒股价本月再创历史新高，中共官媒人民日报海外版昨晚发文点名茅台，强调酒“不是用来腐的”，茅台酒股价今天应声重挫，收跌近8%。茅台酒推机场平价促销，倒卖黄牛称“一个月赚200万，完全不成问题”。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，贵州茅台酒股价本月再创历史新高，中共官媒人民日报海外版15日发文点名茅台，强调酒“不是用来腐的”，茅台股价今天应声重挫。迄今市面一瓶难求的茅台酒是陆股股王，今年股价涨幅惊人，7月13日一度涨到每股人民币1787元的历史新高价位。

据人民日报海外版编辑部微信公众号“学习小组”15日晚间发出题为“变味的茅台，谁在买单？”的评论文章指出，贵州茅台机场曾推出“凭机票购2瓶平价茅台”活动，引发各地黄牛频繁飞至，因为1499元的飞天茅台，转手就能有近千元的利润。一些黄牛描述，只要资金充足，“一个月赚200万，完全不成问题”。

评论称，茅台抢手，人尽皆知，但巨大的商业利益，也潜藏着“致命诱惑”。评论列举多名涉及茅台贪腐而落马的高官实例称，茅台频频在这些案子现身，成为官场腐败的“硬通货”，是因为“喝茅台有面子，藏茅台有价值，送茅台有位子”。在众多腐败案件中，那些收受茅台的官员，有很大一部分品尝不出茅台酒的独特酱香，令他们上瘾的是“权力的滋味”。

评论强调，“酒是用来喝的，不是用来炒的，更不是用来腐的”。人们乐于见到茅台酒的品牌价值得到市场真金白银的肯定，但其品牌溢价的成分中，必须要剔除“腐败”这个成分。评论最后称，酒本无罪，人之过也。无论是贵州茅台、西藏虫草、新疆和田玉，还是其他名贵的特产，“都要让商品价值回归市场，不再成为权力的供品”，颇有为近来过热股价进行降温的意味。

据中央社说，今早A股开盘，贵州茅台股价应声重挫，开盘3分钟急跌5.85%，午盘后股价持续下探，一度跌至8.7%。最终收1414元，跌138.53点或7.9%。

该报道综合和讯网、新浪财经消息，今年贵州茅台股价涨幅惊人，从3月19日低点943.08元，到7月13日一度涨到1787元的历史新高价位，区间涨幅近90%，远远跑赢大盘走势。6月22日，茅台市值超越可口可乐，跃居全球食品饮料第一名。隔天，茅台市值1.85兆元超越工商银行，成为股王。据消息说，茅台自2001年上市迄今，股价已经上涨298倍，是中国当之无愧的大牛股。