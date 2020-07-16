蓬佩奥家犬与玩具推特照 引小熊维尼解读延伸

美国国务卿蓬佩奥推特账号上载其爱犬“默瑟”(Mercer)一幅照片到社交网站，照片中，“默瑟”似乎准备把一个“小熊维尼”公仔煎皮拆骨。蓬佩奥在推文写着：“‘ 默瑟’与她心爱的玩具。”网络随即延伸解读，小熊维尼再度敏感。

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据苹果日报今天报道称，蓬佩奥上载爱犬玩小熊维尼照片，笑称非攻击中国。

该报道称，美国国务卿蓬佩奥几乎每天都向中国发炮，但他笑称其爱犬并非抨击中国行动的一部份。蓬佩奥上载其爱犬“默瑟”(Mercer)一幅照片到社交网站，照片中，“默瑟”似乎准备把一个“小熊维尼”公仔煎皮拆骨。蓬佩奥在推文写着：“‘ 默瑟’与她心爱的玩具。”

据该报道，蓬佩奥接受艾奥瓦州一个电台访问时，被问到这是否“小熊维尼门”时，似乎有点不知所以。他说：“我想这只是一堆动物毛公仔，每只都为‘ 默瑟’所爱。”主持人告诉他英国广播公司(BBC)有一段报道，调侃照片另有深意，蓬佩奥大笑说：“我没有看过。”

据苹果日报说，中国国家主席习近平2013年与时任美国总统奥巴马并肩同行的合照，被网友笑指两人的外型与“小熊维尼”和“跳跳虎”非常相似。“小熊维尼”自此成为中国大陆官方禁忌，惨遭全面封杀，电影、电子游戏通通要下架。