达能食品公司决定向中国专业营养品业务投资一亿欧元

法国食品公司-达能集团7月16日（星期四）宣布：将向其在中国的专业营养品业务投资一亿欧元，以进一步加强该集团在中国的能力，并加快在中国专业营养品业务的发展步伐。

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达能集团透过一份公报披露：这一投资主要包括在上海开设一个研究中心、以及收购青岛一家婴儿奶粉生产厂，此项收购业务已在6月份完成。

达能集团表示：这项投资将有利于进一步开发达能的特殊医疗用途食品，服务的对象则为那些需要特殊营养品的消费群体。

在上海新开设的中国达能开放科研中心（Danone Open Science Research Center for Life-transforming Nutrition），将作为达能在该地区进行研究和研究的平台，以母乳和肠道健康为优先研究课题。这个开放中心将汇集包括在营养、食品感官科学、食品安全质量以及数字创新等不同领域的各方科研人员，以及来自公营部门、医疗和学术机构、商业合作伙伴及消费者。

达能还宣布：随着收购青岛迈高乳业公司，该集团在中国拥有了第一家婴儿奶粉生产基地。这项投资将惠及江苏省无锡市医学营养生产基地。尤其将有利于以蛋白质为基础的液体营养补充食品的开发，并扩大以医疗为目标的专用食品供应，以减缓人体衰老、帮助体弱多病者尽快康复。

达能于上个世纪80年代末进入中国市场，中国现已成为达能全球第二大市场。去年，达能中国在集团全球销售额的占比接近10%。截至2019年，达能在中国拥有8家工厂和近8200名员工 达能希望借助进一步扩大在中国的业务、特别利用在上海的科研优势，加速健康营养的科学研究。