华为和英国-中国美国贸易战的标志

中国电讯巨人华为从12月31日起将不能再给英国运营商提供新设备。众多迹象显示，中美贸易战再次升温，中国外交做出强烈反应。

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据本台RFI法广记者Stéphane发自东亚的报道，人们几乎可以感受得到中国驻伦敦大使刘晓明在推特上表达愤怒所带来的键盘颤动。中国官员以外交辞令定性英国做出了一项令人失望的的错误决定，并同时祭出了威胁。他质疑英国从今往后能否为外国企业提供一个开放ˎ 公平和非歧视的商业环境，暗示部分英国企业有可能将会在中国市场上出现意外情形。

在一个以友好关系或假设敌对关系来筛选国度的政体里，这样的表述通常会有后续影响。中国驻英大使在几天前还曾已不太外交辞令的方式表示，如果英国被认为是一个敌对国家，它将为此付出代价。

愤怒的失望之情同样出现在华为。集团的一名高管表示，在英国的营业收入还不到全球收入的1%，但伦敦决定的走向，冲击超越英国。换句话说，华为担心，其它地方予以效仿。

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贸易战延伸

华为并非北京与华盛顿之间的唯一纠纷。围绕香港，双方的声调在周三早上升温。应美国国会要求，特朗普周二晚签署了结束香港特殊地位的行政令。这种特殊地位有利于商业和金融交流。同时，特朗普宣布制裁那些为中央政府重新掌握香港起到作用的中国人。北京也迅速做出了反应。

中国外交部谈到了侵犯国际法和干涉内政，提出制裁美国要员和机构。中方重申在香港问题上的决心，几乎已成为中美两国领导人的个人事务。

美国国务卿蓬佩奥（Mike POMPEO）周三在其推特上发了一张他的宠物狗在玩耍小熊维尼（Winnie l’Ourson）毛绒玩具的照片，这一迪斯尼卡通人物由于涉嫌影射中国国家主席而在中国网络上被禁。不过，据报，蓬佩奥之后在接受一家保守派电台采访时，否认他的这张照片另有深意。

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