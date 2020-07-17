三峡库位超出警戒水位12米 三峡水库流量将呈现胖峰

中国长江水利委员会通告，长江2020年第2号洪水17日在上游形成，截至17日上午10时，三峡水库入库流量快速上涨至每秒50000立方米，预计17日20时三峡水库最大入库流量在55000立方米每秒左右。

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根据中国媒体报道，7月14日以来，受四川、重庆等地持续大暴雨影响，三峡水库拦蓄洪水、水位不断增加，17日10时，三峡水库泄洪流量为每秒32200立方米，水库库位达到157.11米，超出警戒水位12米多。据指，三峡水库现已动用防洪库容大约70亿立方米，还剩150亿立方米。

根据澎湃新闻报道，中国国家防总副总指挥、水利部部长鄂竞平7月16日上午下午主持召开的会商指出，预计近期三峡水库流量将呈现“胖峰”、持续大流量的不利形势，必须统筹长江上中下游防洪形势，调度三峡水库。

中国南方发生特大洪灾以来，三峡大坝的防洪功能再次受到质疑，中国著名水利工程专家黄万里之子、美国马里兰大学机械博士黄观鸿日前对媒体表示，今年的中国洪水特点暴露了三峡大坝设计的最大缺陷。由于三峡水库是个狭长型水库，当上游从重庆金沙江下来很大流量，库尾巴就翘起来，可能把重庆淹了，若泄洪又遇到夏天水量大，下游武汉就要被淹。

黄万里1992年曾上书北京，最后努力企望阻止建造三峡大坝，但未果，他在信中表示，“长江三峡高坝是根本不可修建的，不是什么早修晚修的问题；不单是生态的问题、防洪效果的问题、经济开发程序的问题；而主要是自然地理环境中河床演变的问题。它若修建，终将被迫炸掉。”

中国国家防总副总指挥、水利部部长鄂竞平在7月16日的会上表示，要统筹考虑三峡水库自身安全和拦蓄大洪水的需要，全面掌握高水位下长江中下游干流堤防运行情况、薄弱堤段和河道行洪能力等状况，在兼顾水库安全、堤防承受能力的基础上，科学、合理地安排水库下泄流量。

鄂竟平还表示，太湖流域堤防巡查防守和全力排泄洪水仍是当前的重中之重，要继续紧盯太湖流域巡查防守，全力排泄太湖洪水。

他还说，淮河流域防汛形势比之前预计更加恶劣，水利部门要统筹实施“拦”“排”等措施，确保各项工作落到实处。要充分发挥淮河上游梅山、响洪甸、鲇鱼山、宿鸭湖等骨干水库拦洪削峰作用，出山店水库也要尽可能拦洪削峰。

长江水利委员会表示，长江流域强降雨过程还将持续。为应对紧急形势，17日下午，武汉市江岸区、东西湖区、黄陂区相继发布通告，启动防汛应急I级响应。

目前，鄱阳湖、洞庭湖及湖北、江西境内的长江主流水位稍有下降，但仍明显高出警戒水位，而下游的安徽正面临长江、淮河两大河川水位同步上涨，南北夹击的严峻局面。

截至7月17日，长江中下游干流超警戒水位已持续12天，太湖水位超警已连续19天，平均水位涨至4.65米，达到保证水位，太湖发生流域性大洪水，