习近平早在五月份就部署了防汛救灾？

中共政治局常委会17日开会讨论南方洪灾，习近平要求“高度重视”。新华社的报道强调，习近平早在五月份，就已部署防汛救灾，这被认为这是对社交网络质疑其迟迟不去视察灾情的回应。

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习近平在17日主持召开的中共政治局常委会上说，防汛救灾关系人民生命财产安全，粮食安全，经济安全，社会安全，国家安全，今年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是十三五规划收官之年，做好防汛救灾工作十分重要。

习近平强调，六月份以来，在党中央坚强领导下，防汛救灾工作有序有了推进，取得积极成效。会议还强调，习近平5月19日就已要求有关方面高度重视今年汛期长江中下游汛情，要抢抓水利工程修复、加强物资储备、展开抢险培训和演习等。

六月初至今，中国南方洪灾造成的损失惨重，网络不断有关于中共领导人习近平为何在大水泛滥之际，不去灾区探视灾情、访问灾民的质疑声，作为对照，网上四传前中共领导人江泽民、胡锦涛，温家宝出现在灾区第一线慰问并且亲自指挥抗灾的视频和大量照片。

新华社17日报道习近平早在两个月前就已要求各地高度重视今年长江中下游的汛情后，有人将此与去年底湖北爆发新冠疫情后中国最高领导人迟迟不做出反应一事拿来对照，新冠疫情后来扩大至全国，形势十分严峻，民怨四起，责怪当局隐瞒疫情，行动迟缓。

习近平则在二月三日政治局常委会表示，他早在一月七日就对防止疫情蔓延做了部署，在2月23日县级以上17万人参加的视频大会上，习近平再次强调他早于1月7日就做了防疫部署，但他的说法招来许多怀疑，一则既然那么早就做出指示，为什么下面迟迟不动，官媒没有任何报道？二则习近平指示的具体内容是什么，一点也不清楚。

这次南方大洪水，灾情严重，防汛形势严重，外界都把它与1998年长江水灾的情形拿来做比。1998年，长江大洪水爆发后，时为中共总书记的江泽民冒着大雨，出现在防洪第一线，鼓励军民联合抗灾，但是，今年这么大的洪水，中央领导人的动静和决策格外受到关注。习近平未像其前任江泽民、胡锦涛到洪灾前线视察引起许多质疑。

中国南方暴雨六月二日起接连不断，在二十七省市形成巨大洪灾，位于三峡大坝上游的重庆和中下游的武汉，洪涝情形严重，官媒开始的报道被指只强调“正能量”，对严重的灾情一笔带过，直到七月七日-八日，才有国务院总理李克强到贵州视察灾情，习近平至今按兵不动。

其实，根据官媒报道，6月28日，习近平对南方水灾首次作出指示，表示一些地区“汛情严峻”；7月12日，再次表示“防汛形势十分严峻”，为什么现在在政治局常委会议上还要强调习近平早于五月份就已部署防汛救灾？为什么直到现在，前任江泽民当年救灾现场喊话的照片还在飞转？

目前，根据长江水利委员会通报，鄱阳湖、洞庭湖及湖北、江西境内的长江主流水位稍有下降，但仍明显高出警戒水位，而下游的安徽正面临长江、淮河两大河川水位同步上涨，南北夹击的严峻局面。另外，中国水利部17日通告，长江今年第二号洪水已在上游形成，截至当地时间上午十时，三峡水库入库流量涨至每秒五万立方米，预计17日晚八时最大入库流量可达每秒五万五千立方米。

中国水利部还通告，太湖已达最高防洪水位，要求流域内江苏、浙江、上海等省市水利部门严格执行“太湖超标洪水应急调度方案”，全力排除太湖洪水。