华春莹；中国从来无意挑战或者取代美国，无意与美国全面对抗

中国外交部发言人华春莹在7月17日出席例行记者会时，对美国司法部长巴尔涉华讲话的系列问题加以回应。发言中，华春莹声称，中国从来无意挑战或者取代美国，无意与美国全面对抗。

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巴尔16日在位于密西根州的杰拉德·福特总统博物馆发表讲话时指出，在美中几十年来形成了盘根错节的经贸关系后，美国人需要重新评估与共产党统治下的中国的关系。他续称，“中共在中国政府和社会的方方面面发起了一场精心策划的运动，利用我们机构的开放性来摧毁它们。”在讨论包括科技、医药和娱乐业在内的行业时，他描述了中国政府如何“进行经济闪电战”，目的是主导全球经济，取代美国成为世界头号超级大国。巴尔提出，“为确保我们的子孙后代拥有一个自由繁荣的世界，自由世界需要全社会团结起来——公共和私营部门保持分离，但要共同抵御中共的控制，赢得这场全球经济制高点的竞赛。”据悉，他的讲话是美国特朗普政府高级官员发表的四次关于中国的讲话之一。此前，美国国安顾问奥布莱恩（Robert O’Brien）在6月24日发表的对华政策讲话时提出，“美国针对中华人民共和国的被动和天真的时代已经过去”，“美国在特朗普总统的领导下终于意识到中共行动的威胁以及他们对我们生活方式构成的威胁”。

在周五北京的记者会上，法新社记者提问称，美国司法部长巴尔称，中国正发起经济闪电战，以占领全球经济的战略制高点，试图超越美国成为超级大国，这是一场咄咄逼人的运动。他警告称中国会利用全球化来传播其政治意识形态。中方对此有何回应？对此，华春莹回答指，“很多人关注当前中美关系，担心中美关系恶化。有中国学者表示，美方正在为中美关系恶化踩油门，而中方在努力踩刹车。”她谈到，“的确，美方一些人出于意识形态偏见，不遗余力把中国渲染成对手甚至敌人，变本加厉地抹黑攻击中国，不择手段地围追堵截中国，把正常人文交流政治化，把经贸科技合作武器化，把‘攻击中国’作为解决自己国内政治问题的‘万能药’。这些人为了一己政治私利，不惜绑架美国国内民意、不惜绑架中美关系、不惜绑架国际秩序，甚至到了丧失理智、走火入魔的地步。这种饮鸩止渴的短视行为，正在对美国自身和世界造成严重伤害。”

华春莹称，“美国作为世界上拥有最发达、最先进医疗技术和资源的国家，已经成为世界上疫情最严重、感染和死亡人数都最多的国家。近日美国4名前疾控中心主任共同发声，指出美政府正在将科学问题前所未有地高度政治化。就连美国顶级疾控专家福奇也遭到甩锅攻击。正如大家所看到的，华盛顿正在上演现实版《纸牌屋》，代价是人民的生命，社会的分裂。这是美国人民的不幸。”她续指，“中国从来无意挑战或者取代美国，无意与美国全面对抗。我们最关心的是提高本国人民的福祉，最重视的是实现中华民族的复兴，最期待的是世界的和平稳定。燕雀安知鸿鹄之志。那些声称中国想超越美国成为超级大国、声称中国试图推翻现有规则体系的人，显然是以己度人，是对中国战略意图的严重误判和误读。”

华春莹还谈到，“中国对美政策没有变化，我们愿意本着善意和诚意发展中美关系。中美关系稳定发展不仅符合中美两国和两国人民根本利益，也是维护世界和平、稳定与发展的需要，同时这也是中美作为世界第一大和第二大经济体以及安理会常任理事国应有的大国责任和担当。”她说，“当然，中美关系保持稳定发展需要中美双方相向而行，需要双方各自尊重彼此核心利益和重大关切，需要各自尊重国际法和国际规则，需要开展平等的对话协商。中国作为一个独立自主的国家，我们有权利维护自身的主权、安全、发展利益，有权利保卫中国人民艰苦奋斗获得的劳动成果，有权利拒绝任何针对中国的霸凌和不公，有权利反击美方对中国的恶意诽谤和抹黑攻击。”

华春莹并援引中国外长王毅的话说，“王毅国务委员前不久在中美智库媒体论坛致辞中，就推动中美关系走出当前困境、重回正轨提出了三点建议，包括激活和开放所有对话渠道、梳理和商定交往的清单、聚焦和展开抗疫合作。我们希望美方能够回归理性，能够构建更为客观冷静的对华认知，制定更为理性务实的对华政策，像个负责任的大国一样行事，对得起本国人民，也经得起历史的评判。”她表示，“对于连日来美方在涉华问题上的种种污蔑攻击，我想起苏轼的一句词：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行”。