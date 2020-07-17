新疆6人确诊感染 乌鲁木齐严格封闭管理

中国新疆乌鲁木齐连续两天共出现6例本土新冠病毒感染病例后，全市如临大敌，地铁停驶、航班大减，商场和饭店关闭，所有社区采取封闭管理，严控人员流动。

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《中央社》援引“财新网”报导，新疆维吾尔自治区党委周四下午召开会议，会议表示“要采取最坚决、最果断、最严格的措施，做到应查尽查、应检尽检，坚决遏制疫情扩散蔓延”。

报导说，乌鲁木齐下达的通知显示，各社区、园区实施“全封闭”，生病及其他特殊情况由社区负责协助办理和生活配送，最大限度减少公共交通、减少发车量；生产经营单位人员就地吃住、减少流动；商场、酒店原则上关闭；外地到乌鲁木齐人员在定点宾馆隔离7天，免费吃住。

当地医院表示，居民如要外出就医需上报社区，经社区批准才可去医院就诊。

资料显示，乌鲁木齐常住人口约350万人。

消息称，有市民表示，“周四晚上社区人员才告知上述通知的内容，一切都有点突然。因消息突发，当晚有很多市民前去各超市抢购物资”。 乌鲁木齐市商务局方面则公开表示，目前已启动应急保障机制，一旦发现米面粮油肉蛋奶蔬菜等出现价格异常，立即联合市场监督管理部门加强监管，避免哄抬物价。

乌鲁木齐地铁16日晚间发布停运通告。有市民表示，其他市内公共运输也已经停运。

机场方面，乌鲁木齐机场航班17日大量取消。经营国内线的航空公司如东海航空、吉祥航空等都提醒，要前往乌鲁木齐机场的旅客，必须携带7日内核酸检测阴性报告，有些还要加上健康码“绿码”才行。

报导说，随着中国疫情趋稳，新疆成为国内游的热门目的地，5月以来乌鲁木齐机场航班量稳定上升，6月整体恢复到去年同期的71%，如今再次面临严格控管。

据新疆维吾尔自治区卫健委官网通报，从15日至17日中午12时，当地新增新冠病毒本土确诊病例6例、无症状感染者11例，均在乌鲁木齐市，现有135人接受医学观察。

据法新社称，美国及一些人权组织指责北京以反恐为由，在新疆建立再教育营，至少有100万维族和其他少数民族穆斯林被任意拘押。新冠疫情期间，一些支持维吾尔族人权组织担心，疫情会在新疆的再教育营蔓延。