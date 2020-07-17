欧盟27国领导人峰会寻求就抗疫刺激方案达成一致

欧盟27国领导人周五在布鲁塞尔召开新型肺炎疫情爆发以来首次面对面峰会。法新社称，峰会首日的磋商持续近8小时，峰会旨在推动达成7500亿欧元的刺激经济计划以及超过一万亿的7年欧盟财政预算。

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欧盟27国领导人抵达会议现场时全部戴着口罩，并改以“碰手肘”打招呼。由于新冠病毒疫情，欧盟峰会首次没有现场邀请记者参加。欧盟轮任主席国、德国总理默克尔在峰会上坦言，希望为大规模经济救助计划敲定细节，但相信分歧非常大，无法预测能否达成协议。

法新社援引一位与会的外交人士说：“好消息是没有人离开会议。” 周五峰会第一天会晤持续了近八个小时。这位外交人士称：“每个人的建议都是建设性的。”

荷兰首相吕特认为，在峰会上达成欧洲复苏基金协议的可能性不到一半。以荷兰为首的北欧富裕国家希望，以贷款形式协助受疫情严重影响的国家，而非无偿资助。

由于荷兰的反对和匈牙利威胁否决，使欧盟就2021-2027年预算达成协议面临困境。该预算预计规模略高于1万亿欧元，并附有价值7,500亿欧元的新预算基金，旨在帮助受疫情冲击最严重的南欧经济体重建。

欧洲北部富有国家组成的“节俭阵营”要求降低整个方案的规模，并把实施经济改革作为取得资金的条件，严格资金发放的审核程序，并为欧盟共同基金的净支付方保留退款，荷兰首相吕特是该阵营中的主要拥护者。

而意大利和西班牙等高负债、处境艰难的南欧国家则呼吁复苏资金以自由发放的形式而非偿还贷款的形式出台；匈牙利已威胁将因一项新机制提案而对整个方案投下反对票，该项新机制将对削弱民主价值的国家冻结支出。

在今年2月20日举行的上一次峰会上，27国未能就2021-2027年欧盟预算达成一致。

每个国家都拥有否决权。

据称，为期两天的峰会可能会持续到本周日。

法新社从外交渠道获悉，讨论从三个“难题”着手，刺激经济计划的总金额，以及如何监管主要受资助国改革计划等。 奥地利首相库尔兹就表示，要求了解接受资助国家的“款项用途”。

路透社称，欧盟已经疲于应对旷日持久的英国脱欧，之前的金融崩跌和移民纠纷等危机又使欧盟饱受挫折，而疫情后的经济形势有可能让欧盟遭受更大冲击，使其面临来自欧洲怀疑论者、民主主义者以及保护主义者的更大压力，削弱其与中国、俄罗斯或美国的对抗能力。