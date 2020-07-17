美国司法部长演讲批评美企迎合中国  评论称巴尔讲稿是对习近平政权的公诉状

美国特朗普政府重量级人物近日频频发表针对中国政府的言论，美国司法部长7月16日发表讲话，特别批评美国硅谷数字企业与好莱坞为眼前利益而迎合中共。

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美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）在密西根州的杰拉德·福特总统博物馆发表上述讲话。这是继上个月巴尔在接受福克斯电视台采访时点名批评北京政府窃取美国的科技情报威胁美国的经济繁荣之后发表的又一次言辞激烈的讲话。

他说，“中国制造2025”是中华人民共和国政府主导的重商主义经济模式的最新版本。对于国际市场的美国公司来说，与中国进行自由和公平的竞争，长期以来一直是个幻想。在所有的联邦经济间谍起诉案中，有大约80%据称从事了给中国政府谋取好处的行为，在所有商业秘密盗窃案中，有大约60%与中国有关联。“

他还说 : “尽管美国人曾希望贸易与投资将促使中国的政治体制自由化，但这个政权的根本性质从未改变过。它对香港的无情镇压再次证明，与1989年坦克在天安门广场对付民主抗议人士相比，中国并没有距离民主更近……中共监视自己的人民，给他们打出社会信用分数，雇用政府内容审查大军，酷刑折磨异议人士，迫害宗教人士和少数民族，包括将一百万维吾尔人关押在思想灌输和劳动营里。”

“如果中国发生的一切只局限于中国，这已经是相当糟糕的了……然而，不是美国在改变中国，而是中国在利用经济实力试图改变美国。太多的时候，美国公司为了短期利益而屈服于这种影响---甚至以美国的自由与开放为代价。悲哀的是，美国企业向北京低头的例子数不胜数。”

威廉·巴尔特别点名批评了微软，苹果，谷歌等网络集团以及好莱坞的制片商，为了获得中国市场一再向中方退步，不过，他同时也指出，推特，脸书，谷歌等企业近期声称不再遵守中共有关必须提供用户数据的规定。认为此举值得大家进一步监督。

到本台截稿为止，尚未看到来自中国官方的回应。有评论将巴尔的此次演讲看作是美国对习近平政权的一篇公诉状，认为巴尔与其说是谴责美国企业对北京卑躬屈膝，还不如说是借上述企业对习近平政权提出控诉。