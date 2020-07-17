美禁止中共党员入境时殷弘称是想“颠覆共产党”

中共党旗和入党宣誓（孙力军3月5日在武汉为两警员入党领誓）

据路透社报道，国务卿蓬佩奥16日并无确认或否定有关白宫正在草拟一项总统命令禁止中共共产党员入境美国的报道；白宫发言人更表示，保留对中国的每个选项。

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中国外交部发言人华春莹对有关报道表示，如果属实，“非常让人可悲”。中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受港媒访问时更形容，美国禁令目标是要颠覆共产党统治。

包括纽约时报和外交政策在内的美国传媒昨日引述消息报道，美国政府正考虑禁止9000万中共党员及其家属入境美国，即使身在美国的中共党员及其家属也可能被驱逐出境。禁令甚或包括解放军人员和华为等中国科企的人员。

国务卿蓬佩奥16日并无确认或否定相关传闻，只称正根据总统特朗普的指示工作，考虑如何反击中国共产党。

白宫发言人麦肯内尼（Kayleigh McEnany）表示，保留对中国的每个选项。

外交部发言人华春莹16日表示，“不管美方的这些言论是真的还是假的，我们无从核实，如果该报道属实，这是非常让人可悲的。美国作为世界上最强大的国家，它还剩下什么？它还想给世界留下什么样的印象？”她说，希望美国不要再做这种有违和不尊重国际关系基本准则，也无助于维护其自身大国形象、信誉、地位的事情。

人民大学教授时殷弘对明报表示，“除非特朗普疯了”，才会下此可能引起上亿人仇恨的禁令。他表示，禁令目标很清楚是要“颠覆中国共产党的统治”。他认为此举“不可能”，但“大体上”具可操作性，例如在签证申请表格上加一项政治面貌（政党背景）的内容，倘申请者隐瞒党员身分被发现，惩罚可能不轻。时殷弘拒绝评估中方会采取什么反制行动，又认为报道只是“捕风捉影”。

纽约时报的报道引述华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）中国研究学者白明（Jude Blanchette）称，“中共的绝大多数成员不参与或投入到北京的决策中，因此对整个党派制裁就像是中国因为对特朗普的不满而制裁所有共和党人。”他认为，禁令会激怒中国，因为这是以中国五分之一人口为目标的有罪指控。

过去一年，美国已对多类中国公民实施签证限制，包括制裁涉疆问题的中国官员、驱逐中国官媒的驻美记者，今年5月亦取消了有解放军院校背景的中国研究生或以上级别学生的签证。