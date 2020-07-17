联合国：全球25国面临严重饥饿风险 粮食不安全人数或增至2.7亿

联合国两家机构周五发布最新报告显示，受到新冠疫情影响，到今年年底，全球严重粮食不安全的人数可能从疫情前的1.49亿增加至2.7亿，共有25个国家面临严重人口饥饿风险。此外，由于关键的健康和营养服务中断，未来六个月内，每天还可能有多达6000名儿童由于原本可以避免的原因而夭折。

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联合国世界粮食计划署与粮农组织今天共同发布的《严重粮食不安全热点地区早期预警分析》指出，25个面临风险的国家主要集中在非洲，但也包括亚洲的阿富汗和孟加拉国，中东的伊拉克、叙利亚、黎巴嫩和也门，以及拉丁美洲和加勒比地区的部分国家。

粮食署表示，黎巴嫩正面临有史以来最为严重的经济危机，货币大幅贬值，不但降低家庭的购买力，也影响了政府采购进口食品的能力，黎巴嫩又非常依赖进口粮食，其国内的谷物产量还不到消耗量的20%。银行严苛的限制措施使得许多有储蓄的人无法提款，燃料短缺则引发停电和互联网服务中断。

在非洲国家南苏丹，粮食署表示，洪水、蝗灾和疫情在五月到七月的歉收季节集中到来，使本已严重的粮食不安全状况进一步恶化，饥荒风险不断增加。

疫情来袭前，粮食署预计该国今年将有650万人严重粮食不安全，疫情的到来势必将使这一数字大幅增加。 在拉丁美洲，粮食署表示，分散在多个国家的500多万委内瑞拉移民、难民和寻求庇护者是受疫情影响最为严重的群体之一。哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁境内的50万委内瑞拉移民本已深陷严重粮食不安全状态，且大部分都未被纳入收容国家的社会保障和医疗体系，主要依赖非正规经济的生计也受到疫情的严重影响。粮食署同时指出，收容国经济因疫情衰退或将使委内瑞拉移民与其他边缘化群体的处境进一步恶化，并可能引发反移民情绪。

联合国周四发起总额为103亿美元的募款呼吁，以帮助60多个脆弱国家应对新冠疫情及其所带来的经济社会影响，这是联合国有史以来最大规模的募款呼吁，其中，世界粮食计划署的所需款项占到了一半以上，包括49亿援助资金和用于预防饥荒的5亿特别款项。

粮食署和粮农组织警告，面对如此严重的粮食危机，袖手旁观将是危险且短视的行为。 两家机构呼吁相关各方：增加并提前储备用于应对人道主义危机的食品、营养和生计援助；采取措施应对新冠疫情对供应链的影响，确保各国以及城乡地区之间的粮食运输；协助政府提升危机应对能力，尤其是在社会保障、基本服务提供和粮食系统等领域；同时尽可能向粮食署、粮农组织与合作伙伴提供随时可以使用的灵活资金。