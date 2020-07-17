长江今年第二号洪水已在长江上游形成 太湖发生流域性大洪水

中国水利部长江水利委员会水文局在当地时间7月17日10时发布消息称，“长江2020年第2号洪水”当天已在长江上游形成。

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根据此前报导，16日至19日，长江流域自西向东有大到暴雨的降雨过程，强降雨位于三峡区间、长江中游干流附近、洞庭湖水系西北部。中新社报导指，受强降雨影响，长江上游干流及三峡区间来水近期明显增加，三峡水库入库流量则快速上涨。17日10时，三峡入库流量已由16日14时的42000立方米每秒涨至50000立方米每秒。根据《全国主要江河洪水编号规定》，此次来水达到洪水编号标准，长江水利委员会水文局据此发布“长江2020年第2号洪水”在上游形成。预计17日20时三峡水库最大入库流量将达55000立方米每秒左右。

据悉，为备战新一轮长江洪水，三峡水库近期加大了下泄流量。17日10时，其出库流量为32200立方米每秒，库水位涨至157.11米，超145米的汛限水位12.11米。受此影响，长江干流中游沙市、螺山、汉口站水位复涨。其中，汉口站水位已从16日14时28.26米涨至17日10时28.34米。此外，17日7时，太湖平均水位涨至4.65米，达到保证水位，太湖发生流域性大洪水。水利部太湖流域管理局于17日8时启动水旱灾害防御Ⅰ级应急响应。

水利部副部长叶建春当天主持会商，对太湖洪水防御工作进行安排部署，要求水利部太湖流域管理局及江苏、浙江、上海三省市，精细调度太浦闸、望亭水利枢纽等骨干工程及沿长江北排、杭州湾南排工程，继续加大洪水外排力度，全力降低太湖及周边河网水位。他要求各地严格落实堤防巡查防守责任，加强巡查力量，开展拉网式排查，全力保障太湖环湖大堤、重要城市堤防等的安全。

另自中国应急管理部的消息显示，7月以来洪涝灾害在中国造成2027.2万人次受灾。预计后期长江中下游干流部分江段还将复涨。该部门指出，7月以来洪涝灾害造成江西、安徽、湖北、湖南、重庆、贵州等24省(区、市)2027.2万人次受灾，23人死亡失踪，176.4万人次紧急转移安置；1.2万间房屋倒塌，8.9万间不同程度损坏；直接经济损失491.8亿元人民币。与去年同期相比，因灾死亡失踪人数下降53.1%，倒塌房屋数量下降55.6%，直接经济损失上升11.2%。目前，水利部4位副部长分别在长江、太湖、淮河一线督导检查防汛工作，另有4个工作组在一线协助指导。