Covid-19：英国大学担忧中国生源减少

在英国，Coronavirus疫情可能会打消数以千计中国青年前往留学的念头。这对每人每年学费高达35000欧元ˎ 财政依赖外国留学生的大学而言是一个糟糕的消息。

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据本台RFI法广记者2020年7月16日周四发自伦敦的报道，进入牛津ˎ 剑桥或英国其它大城市里的高等学府是越来越多外国留学生的梦想，尤其是对中国人。在五年间，他们的人数从8万增加到12万。但在最近几个月，这些大学生以令人不安的节奏取消他们在今年秋季的注册。

Manchester大学发布的一份报告认为，留学生们的迟疑即不是由于伦敦与北京之间近期的政治压力，也不是因为大学学费昂贵，或大部分课程可能最终是网络授课。刹车的主因是英国当前冠状病毒肆虐的卫生状况。

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英国政府的二十亿

据在中国的中介机构，相关家庭对英国的疫情数据感到担忧。数万人病亡，这是全球主要疫情重地之一。鉴于众多英国人不重视保持社交距离等指示，尤其是不戴口罩，这也令人不安。

这种负面感知对137所英国大学造成大问题。他们可能会看到今年的二十多亿财富落空。英国政府已做出承诺，补助二十亿，但校方现在提出增加补贴三十亿，理由是要保护英国脱欧后，这一攸关未来的重要行业。

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