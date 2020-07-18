中国南方暴雨进入最强时段一江三湖防汛形势严峻 联合国表示关注

中国南方强降雨目前进入最强时段，周末两天贵州、湖南、湖北及淮河沿线等地预计将有大到暴雨，部分地区大暴雨；受持续暴雨影响，“一江三湖”防汛形势严峻。安徽省提升防汛应急响应到一级，贵州发布大范围地质灾害风险预报。联合国对中国洪灾表示关注。

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《中央社》援引澎湃新闻周六报导，据中国中央气象台消息，本轮南方强降雨过程已进入最强时段。过去一天，暴雨区域位于重庆、贵州、湖北、安徽、江苏等地，其中重庆云阳局部出现特大暴雨。

周末两天预计强降雨带西段将略南压，东段维持在江苏、安徽一带，贵州、湖南、湖北以及淮河沿线等地有大到暴雨，部分地区大暴雨。 水文监测数据则显示，受持续强降雨影响，“一江三湖”（长江、洞庭湖、鄱阳湖、太湖）防汛形势依然严峻。

截至周六清晨，四川、重庆、湖北、安徽、浙江等省（市）有多条河湖超保证水位，其中王家坝水文站周六晚达警戒水位，淮河发生今年第1号洪水。

受持续强降雨和长江中上游洪水影响，安徽省防汛抗旱指挥部将防汛应急响应提升至I级。截至周六中午，包括长江、淮河干流，安徽省有35条河流湖泊超警戒水位。安徽省长江干流域全线超警戒水位；淮河干流王家坝站超警戒水位。气象部门预测未来两三日，安徽省还有两次强降雨，防汛抗洪形势十分严峻。

另据香港明报报道，长江新一轮洪水已形成，预计周六晚抵达江西，鄱阳县珠湖联圩附近被划入泄洪区的6个乡镇已进入紧急状态，超过40万人加速疏散。 据防汛人员说，洪水加暴雨，可能会对当地防汛带来很大压力，但不到万不得已，不会炸堤泄洪。报导表示，洪峰预计周六晚至周日抵达长江湖口站。鄱阳县一名防汛工作人员表示：省水利专家说，这次洪峰估计会导致鄱阳湖水位退减时间被延长10日。

据贵州气象台预计，由周六晚上到周日白天，各地阴天多云有阵雨或雷雨，大部分地区雨量中到大雨，特别提示各地容易发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。

另外，受持续降雨影响，湖北兴山山体滑坡致国道中断，公路部门已经抢修。

受长江今年第二号洪水影响，三峡水库加大出库流量，洞庭湖水位复涨。洞庭湖区目前有16个水文站水位超警戒，81个堤垸、超过千公里堤防水位超出警戒，防汛形势严峻。

联合国人道主义事务协调厅周六表示，自6月份以来，中国一直受到暴雨和洪水的影响，使27个省份的3800多万人受到影响。人道协调厅表示，中国政府没有提出国际援助请求，但联合国随时准备在需要时提供支持。