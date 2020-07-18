乌鲁木齐进入疫情防控“战时状态” 将在全市分阶段开展核酸检测

据新疆维吾尔自治区卫健委通报显示，自当地时间7月15日0时至7月18日12时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）确诊病例17例、无症状感染者23例，均为乌鲁木齐市病例。截至18日12时，新疆（含兵团）现有269人接受医学观察。

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新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室于18日下午5时召开新闻发布会，介绍疫情和防控工作情况。会上，乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲表示，综合流行病学调查和实验室检测结果，本轮疫情主要与一起聚集性活动关联，疫情发展较快，病例及无症状感染者主要集中在天山区，均为接受集中医学观察人员，请大家不要恐慌。目前，病例均为普通型和轻型。

会上通报，疫情发生后，乌鲁木齐市立即启动应急响应预案，成立15个专项工作组，严格落实各项防控措施包括全面开展流行病学调查，对重点区域进行全面消毒消杀、消除病毒传染源；全力救治患者；坚定不移内防扩散，全市进入疫情防控“战时状态”，停办各类聚集性活动，对社区实行封闭式管理；坚持不懈外防输入，同时动员乌鲁木齐居民非必要不离乌，对确需离乌人员进行核酸检测；全面开展核酸检测。

另据官媒新华社的消息称，在按照属地管理原则救治患者的同时，乌鲁木齐市已报请国家卫健委协调对确诊病例新冠病毒基因进行测序分析，以进一步查清病毒来源和传播机理。乌鲁木齐市卫健委主任张卫张卫表示，当前乌鲁木齐市疫情总体可控，但防控形势严峻，广大市民需做好个人防护，关注健康状况，并配合所在社区做好核酸检测。

据了解，按照“应检尽检、愿检尽检”原则，乌鲁木齐市将在全市范围内分批开展免费核酸检测，分两个阶段：第一阶段自7月17日起，对有确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者、发热病人等重点人群所在社区进行核酸检测，完成重点人群所在社区100%检测目标。第二阶段安排其他社区和机关企事业单位进行核酸检测。