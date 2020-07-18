今年入汛以来最大洪水抵达三峡 三峡水库水位超160米

受近期强降雨影响，“长江2020年第2号洪水”7月17日在长江上游形成，三峡水库入库流量快速上涨，18日8时达6.1万立方米/秒。这是今年入汛以来抵达三峡的最大洪水。

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据官媒新华社报导称，“洪水抵达时，三峡枢纽安全平稳运行。记者18日11时在三峡坝顶看到，三峡枢纽开启3个泄洪深孔泄洪，3股巨型水流喷涌而出。三峡枢纽运行部门监测记录显示，大坝位移、渗流、变形等主要参数均在正常范围内，大坝挡水建筑物各项安全指标稳定。”报导称，“三峡枢纽发挥防洪效益，拦洪削峰。18日8时，三峡入库流量6.1万立方米/秒，出库流量3.3万立方米/秒，拦洪率超过45%。拦蓄多轮洪水后，三峡水库水位已达160.17米，超出汛限水位15米多。”

报导还指，“拦蓄洪水的同时，三峡枢纽还积极发挥发电效益。在三峡电厂，32台单体功率70万千瓦的巨型水轮机组轰鸣，将滚滚洪水转化为源源不断的电能。据介绍，从15日8时30分起，三峡电站出力达到2250万千瓦的满发状态，日均发电5.4亿千瓦时。”据中国三峡集团三峡梯调中心初步预测，18日此轮洪水达到顶峰后将缓退，但21日左右三峡水库可能迎来新一轮来水。值得注意的是，三峡工程的实际防洪和发电功效一直是针对这一巨型项目在过去数十年来从未中断的争议性话题。

财新网17日报导指，湖北恩施州首府恩施市遭受暴雨洪涝袭击，因持续强降雨和清江河洪水倒灌，致城区多地被淹。该市在四个半小时内，三次升级城市防洪应急响应，直至最高级别的I级。因严重积水多处道路中断，恩施州公安交管部门深夜发布紧急通告，对恩施市入城通道全部实施临时交通管制。根据当地传出的视频和照片资料显示，城区部分街道被漫堤河水淹没，多个路段积水严重，有的路段甚至积水达到数米之深。恩施中心城区几乎泡在水中，巴士没顶。此外，许多市民被困，消防紧急展开救援。7月18日10时，三峡水库入库流量已达61000立方米每秒，出库流量32900立方米每秒，水位已达160.47米。三峡水库正常蓄水位可达175米，过去10天水位上涨了近12米。

另据中新社报导，当天早上，江苏省水利厅发布消息，7月18日9时升级长江南京段洪水红色预警。当日清晨7点50分长江南京站水位涨至10.26米，已经超过1954年的10.22米，创历史新高。此外，依照中国中央气象台预计，南方天气 8省份局地有大暴雨。当地时间17日20时至18日20时，黄淮南部、江淮、江汉大部、湖南北部、西南地区东部以及甘肃东部、云南西部、华北北部等地部分地区有大到暴雨，其中，山东南部、江苏北部、安徽中北部、河南东南部、湖北北部和西南部、湖南西北部、重庆东南部及贵州北部等地的部分地区有大暴雨(100～200毫米)。