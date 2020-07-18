全球新冠病毒死亡人数逼近60万 巴塞罗那疫情反弹

法新社援引官方数据显示，截至到国际标准时间18日11时，全球死于新冠病毒人数已逼近60万，确诊超过1407万4520例。西班牙巴塞罗那疫情反弹，政府呼吁居民周末再度留家；罗马尼亚也出现疫情反弹，新增病例889例；比利时确诊增加，总理将召集专家会议。法国下周一起，密闭公共空间强制戴口罩。

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法新社援引官方数据显示，新冠病毒疫情去年12月在中国武汉爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，新冠病毒造成的死亡人数已逼近60万，达到至少59万6742例；累计确诊超过1407万4520例。 但上述数字可能只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

美国仍是疫情最严重国家，累计13万9266人死亡、确诊364万7715例，至少110万7204人康复。

西班牙巴塞罗那疫情反弹，当地政府要求全市近4百万居民周末再度留在家中。 巴塞罗那新冠病毒感染确诊一周内增加三倍到800例，巴塞罗纳政府紧急呼吁民众周末如无必要，避免外出。 西班牙约一个月前对疫情宣布结束紧急状态，逐步重开经济，但巴塞罗纳一带在人流恢复后，新增确诊再度快速增加。

此外，比利时本周末确诊病例也有所增加，专家担心出现第二波疫情。比利时首相维尔梅斯今天将邀集专家召开会议，研究当前疫情并商讨应对政策。 比利时自3月中旬实施封锁措施，到6月初恢复餐厅、咖啡馆营运，再加上对欧盟边境解禁，7月初以来新增确诊病例明显上升，最近一周平均每天新增127例确诊，7月15日单日更高达216人确诊，加大对社会及医疗体系的压力。

目前比利时病毒专家对是否会出现第二波疫情意见分歧，有专家指今年3月15日单日新增214起病例，而3月17日比利时就启动封锁措施，示警疫情恐将再起。但也有专家认为，比利时当前局势与3月不同，3月时检测能力低，无法精确掌握传播病例数字，但现在检测能力大幅提高，是否会出现第二波疫情还有待观察。

比利时目前新增的新冠病毒确诊病例多数是年轻人，病毒专家们认为，可能是年轻人在解封后急于参加聚会并赴各地游玩，需要加强对年轻人对染疫风险教育。

而罗马尼亚过去一天新增889例确诊，新増21人死亡。罗马尼亚连续两天确诊超越700例，成为近期欧盟国家内疫情最严峻的国家之一。罗马尼亚上周三宣布延长对疫情维持戒备，这是连续两个月延长戒备，戏院及剧院暂停营业，居民呆在室内，包括工作地点、商店及乘坐公共交通，必须戴口罩，公众必须保持1.5米社交距离。

而法国卫生部长韦兰周六表示，法国将从7月20日起实施包括银行、商店和室内市场等密闭公共空间强制戴口罩，这是阻止疫情在全国各地卷土重来重要的举措。