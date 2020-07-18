北京欲阻英航母前往南中国海

针对有关英国军方计划将新航母“伊丽莎白女王号”部署在“远东地区”、以抗衡中国日益增加的威胁的报道，中国驻英大使刘晓明周六敦促英方放弃这一“危险的计划”。

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英国《泰晤士报》7月14日引述英国国防部消息称，在国际联盟抗衡中国扩张的框架下，英国本周正在计划将伊丽莎白女王号航母部署在太平洋地区。伊丽莎白女王号将与美国、日本一道举行联合军事演习。

根据法新社报道，中国驻英大使刘晓明在『泰晤士报』访谈时强调，英国这一计划将使得已经紧张的中英双边关系雪上加霜。这位大使称，在英国元月底“脱欧”之后，“我以为英国继续希望在全球扮演重要角色”，“但这样做不是扮演重要角色的好方法”。刘晓明随即警告英国不要与美国结盟钳制中国。

北京和伦敦的关系自从中国强加港版国安法于香港、英国近日决定将中国华为集团排除出英国5G网络建设市场之后变得非常紧张，刘晓明警告说，把华为排除出英国市场的举动将导致中国对英投资逐渐枯竭。

不过，自从中国取代香港强行推出港版国安法后，英国一直揭露北京违反『中英联合声明』，破坏香港高度自治。为此，英国政府决定，向大约三百万港人提供英国长居、工作，并为他们成为英国公民创造便利条件，此举激怒了北京，严厉谴责英国干涉中国内政。

香港民主人士罗冠聪在港版国安法实施后流亡伦敦，他对『泰晤士报』解释说，他这样做是为了能够以香港人民的名义自由地表达他们的意愿。

他补充说，“在香港，人们已失去了言论自由，他们时时将冒着被威胁、任意拘押以及面对警方任意施暴的危险”；“我的境遇就是证明......我们熟悉的香港已经完结。”