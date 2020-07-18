华春莹说中国从来没有招惹美国 是谁砸了锅

中国外交部周五新来了一位发言人，有人幽默地表示：“外交部的脸要变”。是不是赵立坚很快要被替换无从知道，但是自从上周王毅向美国施出橄榄枝后，外交部或者说中国官媒的语调有所变化，在中美口舌大战一直打主场的华春莹的表述在继续保持强硬中也起了变化。

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华春莹16日例行记者会回答中美新冷战是否正成型时的基调仍然沿着王毅最新讲话的基调不变，把中美关系目前败坏的原因归结会“一些美方人士因为意识形态的偏见，正不遗余力地将中国渲染成对手，甚至敌人”，进而指责美国当前的对华政策“充满情绪化的宣泄和麦卡锡式的偏见”。

这是总的基调，下面华春莹的表述都是具体有所指，比如“似乎每一项中国的投资都包含政治目的，每一位留学人员都带有间谍背景，每一项合作倡议都别有所图”。显然，这里指的是华为在美国的遭遇，以及暗示抖音和微信可能被赶出美国的前景以及一些参加中国千人计划的华裔美国科学家的遭遇。

华春莹下面一句话有点苦口婆心，她说：“美国从跟中国建交的第一天起就知道，同它打交道的是中国共产党领导的中国特色社会主义国家”，这一句是说什么呢，这与美方最近流露的可能要禁止中共党员及家属来美有关，华春莹的意思是，美国早应该知道，中国是中共领导的国家，自然有几千万差不多上亿党员，现在禁止他们，还要加上他们的家属，不是恰如有些官媒分析的“相当于断交”吗？

通篇谈话，华春莹的重中之重应是这句话：“中国从来没有主动招惹美国，从来无意挑战或者取代美国，无意与美国全面对抗，中国对美政策从来没有改变…”等等，因此，没有理由中止合作进程。

从一贯腔调百分之百强硬，一味谴责美国的发言人嘴里说出上面的语言，至少传递出两个信息：中共决策层面存在着不愿与美国闹翻，愿意理性处理问题的一派；中共决策层看出美国现在已有“不甘罢休”的一面，从『香港治安法』开启制裁中共涉港事务高官，到发表中共占领南海是非法的最强硬声明，美国已经完全不是几年前“斗而不破”的那个美国了。

中方可能还不肯承认的是，从最犬儒的角度讲，背叛邓小平开放改革，韬光养晦导致今日局面，这一点彭斯副总统已于2018年十月份的演出讲明白了；从现实的角度讲，北京也不能自视“无辜”。

“中国从来没有主动招惹美国”？从来无意挑战或者取代美国，从美国的角度看，都很不真实。从彭斯到不久前某位官员再到司法部长今日的发言，美国的表述完全相反。

中国从来没有主动招惹美国，也许中方拿贸易战举例，是美国挑起的战争。但是，北京忘了自己在17年前加入世贸组织前与最关键的美国谈判时的承诺，美方后来列出，无论知识产权，国企补贴，强迫性技术转让，网络盗窃等等，中方都背叛了承诺，美方开始了反攻。

关于新冠病毒的问题，中国没有主动招惹美国，但是中国被指掩盖早期真相，尤其是当中国疫情稍稍平稳，世界遭受疫情蔓延之害的时候，中国外交部到中国官媒，到中共官方意识煽动下的自媒体，要西方抄作业，就是不承认自己的错误。而且，外交部发言人赵立坚直接挑起了美中关于疫情起源的战争。如果不是他指责美国军人把病毒带到中国，就不会有特朗普直接形容新冠病毒为中国病毒，关键的问题，中国直到现在，才允许世卫组织前往调查，但美方怀疑，所有的证据还存在吗？

香港危机是中美关系败坏的有一个重大原因，北京以为家丑任由家长处置，不由外国干涉，但是香港是国际金融中心，香港与美国有特殊条约，与英国签署了中英联合声明，这是公认的保障香港自治的国际文件，美国每次警告，北京每次加以反击，直到美国国会通过『香港自治法』，取消香港特殊地位，惩戒涉港官员。

南中国海的问题，其实美国直到蓬佩奥发表南海声明之前，美国没有公开选边站，现在已视之为中国非法占领，为下一步国际干预甚至动用武力提供依据。还有新疆问题，中国是没有主动惹美国，但人权组织指中国把上百万维族人及其他少数民族关在称之为“教育中心”的集中营里面，这是美国不能忍受的。

涉及到人权问题，就已经不是“我打我的孩子用不着你来管”的时代了。

有分析人士认为：是该好好想想了，究竟是谁拿着本国信义资源任意挥霍，把中美关系糟蹋到如此败坏的地步？ 华春莹17日还希望美方“回归理性”，制定更为理性和务实的中国政策。但是，她想过没有，先从外交部做起，什么时候，中国外交部发言人的语调理性些了，对中国，对世界都不坏。周五新露面的外交部新发言人为什么引起好奇，大概有点这个原因。