寻找法国失踪的中国亿万富翁

位于洛林的有250年历史的法国著名的奢侈水晶品牌巴卡哈(Baccarat)2017年被“中国沣沅资本” 购买。 La cristallerie française de luxe Baccarat a été créée il y a plus de 250 ans en Lorraine.

中国一些企业家在法国的离奇遭遇以及法国企业被中国企业家收购后的离奇遭遇引起法国世界报专栏作家菲利普.埃斯康德的关注，他在一月17日为此发表“可可褚去了哪里？”

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法国著名奢侈水晶品牌巴卡哈被自称王羲之的后人可可褚收购，可是一年来，当初承诺的投资不见了影子，银行借贷也没有偿还，这是埃斯康德写这篇短文的引子。作者写道：

中国的亿万富翁们应该对法国的诱惑力，对它不可模仿的乡土以及带毒的奢侈品心存警惕。2013年12月，企业家林角在波尔多买下一块葡萄庄园后当日死于直升飞机事故。2018年7月，王健，海航总裁，在法国吕北宏山区一侧短墙坠下，留下一个负债累累的超级公司。2015年，潘浩文在刚刚买下图卢兹机场不久之后失踪，他的名字突然出现在中国一桩贪腐丑闻。他再次出现只是为了卖掉自己的股份。更不用说那位复星集团创始人郭广昌，在收购地中海俱乐部几个月之后遭中国当局劫持。

这一次，轮到可可褚，人们在默尔特-摩泽尔省咬紧牙关等待，等她，以及她承诺的投资。这位法国时装女王可可.香奈尔的崇拜者，真名叫褚家如，“中国沣沅资本” (北京)控股集团行政总裁。2017年，买下了法国著名的奢侈水晶品牌巴卡哈(Baccarat)。她的公司被介绍是一家专门管理中国富翁财富的集团。其实这主要是一家家庭企业，由可可褚和她的母亲统领，父亲褚宫杰是公司董事会主席。这个家庭自称是中国四世纪著名书法家王羲之的后人。这让洛林的卖家感受深刻，巴卡哈，固然迷人、奢侈，也不过是路易十五时代的产物。卖家尤其是被那张一亿六千四百万欧元的支票迷住，观察者认为这笔数字很慷慨。

可是一年来，再也没有承诺的投资的消息，特别是没有偿还当初购买巴卡哈时从香港两个基金得到的贷款。现在，两家基金试图赶走褚氏家族，掌控巴卡哈，但是，他们又能给这家曾经给国王制造水晶的巴卡哈带来什么？

在出产爱玛仕皮包、路易卫东皮箱以及优质香槟酒的国家，巴卡哈，这家繁荣企业与中国投资人的遭遇提醒人们，远方的慷慨的投资人有时候很危险。中国几年前如流水般的金钱，尤其那些靠地产发迹的爆发户们手中大把大把的金钱，已经变成了遥远的回忆。哎，可可褚的钱，似乎变得越来越虚拟了。