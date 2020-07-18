旗下9家金融机构被监管接管 明天控股：肖建华被返回大陆后已全力配合调查

中国企业明天控股7月18日通过微信发表声明，对中国银保监会、证监会宣布接管该集团旗下9个金融机构的消息作出了回应。声明称，“自肖建华在2017年初被返回大陆后，明天集团始终全力配合调查，至今处置数千亿元资产和海外回款，没有发生一宗涉及老百姓的违约事件，没有任何机构出现流动性风险或群体事件”。

广告 继续浏览后续

据路透社报导，中国银保监会周五宣布，于2020年7月17日起对天安财险、华夏人寿、天安人寿、易安财险、新时代信托及新华信托等六家机构实施接管，接管期限为一年。如接管工作未达到预期效果，接管期限依法延长。银保监会称，此次接管，源于这些机构触发了对应法律的接管条件。其中天安财险、华夏人寿、天安人寿、易安财险四家保险机构存在违反保险法规定的经营行为；新时代信托、新华信托两家信托机构存在违法违规经营行为。

此外，中国证监会也在当天下午宣布自即日起至2021年7月16日，接管新时代、国盛证券和国盛期货。原因是隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡。证监会分别组织成立了相应公司接管组，自接管之日起行使被接管公司的经营管理权，同时证监会分别委托中信建投证券、中航证券及招商证券、国泰君安期货成立相应公司托管组，托管组在接管组指导下按照托管协议开展工作。“这些公司都与明天系有关，就是一次清理行为。”北京一家大型券商的高层介绍称，清理明天系一直都在进行，包括上次的包商银行。

有关明天系的资产版图，《新财富》几年前曾做过详细拆解。当时的调查结果指，明天系掌控九家上市公司，控股、参股30家金融机构，其后经过对800余家金融机构股东的全面统计，对明天系持股金融机构的情况有了新的发现，其通过所控制的上市公司及大量的中间影子持股公司，所持股的金融机构从此前的30家增加至44家。其中，银行17家、保险9家、证券8家、信托4家、基金3家、期货2家、金融租赁1家。截至2016年末，明天系所控股的金融机构资产规模合计已超过3万亿元。

对于官方宣布的这一结果，明天控股周六发布的微信声明回应称，“自 2017 年初肖建华被返回大陆后，明天集团始终全力配合相关部门的调查，坚決执行相关部门和监管部门的指示，积极处置各类机构和资产，全力保持各机构经营稳定。在三年半的时间里，明天集团处置资产和海外回款高达数干亿元，自筹资金近 3000 亿元足额兑付了天安财险的理财险本息。截至目前，在没有动用国家一分钱的情况下，没有发生一起涉及老百姓的违约事件，没有任何机构出现流动性风险，无群体事件。”

声明续称，“对于监管部门做出的接管决定，明天集团会按要求配合执行，但有几个疑问实在难以理解。其一，接管公告称相关金融机构‘触发了接管条件’，那么 2017 年初被调查时相关金融机构是否触发了接管条件？近年来监管部门派驻‘调研组’进驻各机构进行‘贴身监管’，早已剥夺了机构的经营自主权，不允许正常开展业务，不允许扩大经营规模，不允许员工正常进出，试图强行逼迫机构‘触发接管条件’。在‘贴身监管’勒脖子的情况下，各机构实际上依然正常发展，却被悍然宣布全面接管，用意何在？”

声明还表示，“在明天集团的帐户上有近 20 亿的资金，我们多次申请用于兑付购买新时代信托理财产品的公众投资人，为什么屡次申请屡次被拒？如此情况下，明天集团仍靠自身努力保证了新时代信托老百姓的全额本息的按时兑付。”香港电台的报导援引声明又指，“在多间机构的贴身监管和重组过程中，监管部门设置障碍、夸大风险，不遗余力推动接管，质疑背后有权钱交易，集团将行使正当权利向有关部门实名举报”。

声明称，“明天集团是在中国成长起来的企业，无论如何，我们都将按照肖建华先生创立明天集团时的初心，心系国家，回报社会。”声明最后写道，“三年坎坷路，信念依旧在，我们亦相信所有的付出都会有回报，明天集团会得到公平公正、信守承诺的结果”。据悉，明天控股是在官方微信发出声明，但微信其后表示，有关内容违规，无法查看，相关链接也从明天控股的微信平台上消失。