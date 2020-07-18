清华大学向许章润发开除处分文件:如不服可申请覆核

北京清华大学向该校法学院前教授许章润于7月15日发出的开除处分文件被最新披露。

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根据许章润向香港电台提供的照片显示，清华大学是在周三向其发出的这一“红头文件”。文件指，“根据成都市公安局青羊分局下达的《行政处罚决定书》，许章润因为嫖娼受到公安行政处罚的违法事实，同时，经查实，自2018年7月以来许章润多次发表文章，严重违反《新时代高校教师职业行为十项准则》有关规定。”

清华大学的文件指，基于上述行为，依据人力资源和社会保障部、监察部、教育部和清华大学有关规定，经校方在本月10日师德建设委员会主任会议讨论通过，清华大学2019-2020学年度第32次校务会议研究提出，并报经上级主管部门作出决定，给予许章润开除处分。文件称，许章润如对处分决定不服，可以自接到处分决定之日起，依据《事业单位工作人员处分暂行规定》三十日内向有关主管部门申请覆核。

上述所提到的《新时代高校教师职业行为十项准则》是中国教育部于2018年11月发放的通知。与其同期被公布的还包括《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》。在这一给予高校教师的十项准则通知中，其包括第一项“坚定政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，拥护中国共产党的领导，贯彻党的教育方针；不得在教育教学活动中及其他场合有损害党中央权威、违背党的路线方针政策的言行”等内容。

现年57岁的许章润出生于安徽省庐江县，是西南政法学院学士、中国政法大学硕士和墨尔本大学法学院博士。他在回国后于清华大学法学院教书20年，并曾于2005年被官方机构中国法学会评选为“全国十大杰出青年法学家”之一。2018年7月，许章润在网路发表“我们当下的恐惧与期待”一文，批评中国现行政治与社会方向以及领导人的倒退趋势，当中提及取消国家主席任期制的影响。2019年3月，清华大学暂停许章润的一切教学职务和学术工作、禁止上课招生，并且启动调查程序。

今年1月新冠肺炎疫情在湖北武汉暴发后，许章润于5月21日发表文章《世界文明大洋上的中国孤舟——全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》，分析了中国在疫情下暴露的种种问题，批评当下领导人将中国带回文革，并呼吁制度改革。近日，英国广播公司中文网（BBC）还引述许章润的友人指，逮捕事件可能和他6月底在美国出版《戊戌六章》一书有关。这本书收集了许章润过去3年发表的10篇文章，文章质疑了中共政权的合法性。