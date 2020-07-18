环时批评美在广州办“黑人的命也是命”讲座是“不怀好意”

美国上月黑人佛洛伊德（George Floyd）被白人警察用膝跪压颈部而亡之后，触发全美甚至全球多地反警暴示威，进而演变成一股反种族歧视的洪流，冲击美国的白人至上的传统，一句“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）成为了这次运动的口号的标记。美国驻广州总领事馆计划举办一场“黑人的命也是命”的沙龙讲座，却招了大陆广大网友关注，环球时报批评是“不怀好意”，是“美国领馆跑到广州输出政治运动”。

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广州是大陆非洲裔人口最多的城市，美总领馆举办这次讲座本也无可厚非，然而今年4月疫情在大陆肆虐高峯之际，广州当局却被指责涉及种族歧视，甚至引起外交风波。

美驻穗总领馆举办“黑人的命也是命”讲座显然是有点“哪壶不开提哪壶”了。当时广州有数百名在中国广州居住的非洲裔居民，在没有被确诊新冠肺炎下，被赶出家门丶强制检疫和没收护照。美国当时称，在广州的非裔美国人也受到歧视，酒店不做非裔人士的生意。非洲联盟及多个非洲国家发声关注广州非裔人士的处境，强烈谴责有人歧视和不人道对待当地非洲人。网上从4月初开始，便流传了非裔居民在广州流离失所丶以及警员制伏非裔人士的片段。

中国外交部表示，实施抗疫措施时出现“一些情况和误解”，中方高度重视，将“敦促相关方面改善工作机制和方法”，强调中国和非洲会相互支持丶携手抗疫。对于美驻广州总领馆举办这次讲座，环时指，“黑人的命也是命”，这个热词在过去一个月的新闻和社交网媒“几乎无处不在”，惟迟迟未出现在受到特朗普政府正面认可的清单中。例如，在黑人弗洛伊德之死风波爆发初期，CNN就曾援引消息人士指出，国务卿蓬佩奥在很大程度上对此事保持了沉默。6月底，美国副总统彭斯再次拒绝说出“黑人的命也是命”这句话。据美国商业内幕网（Business Insider）报道，彭斯说自己不支持“黑人的命也是命”运动，因为后者的领袖呼吁取消对警察部门的拨款，并错误声称他们支持暴力。7月，特朗普曾批评“黑人的命也是命”是“仇恨的象征”。

环球时报指，“有人选择在广州总领馆举办这场活动，显然不怀好意”。对于美国国务院发言人指，广东等地在武汉肺炎疫情防控过程中，出现歧视非洲人的做法。中国外交部已作出回应。报道认为，最适合举行“黑人命也是命”讲座的场所，应该是白宫椭圆形办公室。