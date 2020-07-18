终审法院海外法官：香港保司法独立才继续服务

香港国安法实施之后，香港的司法独立成为众所关注的焦点，身兼香港终审法院非常任法官、英国最高法院院长的韦彦德 （The Right Honourable Lord REED）17日发表声明，明言国安法会带来担忧，但终审法院的法官们将尽力履行基本法第85条下，“法院独立进行审判，不受任何干涉”的责任。韦彦德又指，英国最高法院的法官是否会继续担任终审法院非常任法官，要视乎在港履行职务时能否实现法治，及司法独立。

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基本法第92条规定，香港特别行政区的法官，“可从其他普通法适用地区聘用”；第82条则规定“终审法院可根据需要邀请其他普通法适用地区的法官参加审判”。回归以来，特区政府一直依照这些规定延用外籍法官。

韦彦德（见图，英国最高法院官网）的声明，却同时披露两个来自英国最高法院的香港终审法院非常任法官席位，今年只剩一个，而且未获编排审理香港案件。

他在声明指，终审法院法官会尽力维护基本法赋予的独立权力，但英国最高法院法官能否继续为香港服务，视乎香港是否仍能维持司法独立。

今次是继终审法院首席大法官马道立早前发声明后，极度罕有的终院法官声明。韦彦德以英国最高法院院长身份发声明，回应近期国际关注的香港司法独立问题。他指自2009年以来，港英之间有协定，英国最高法院会为香港终审法院安排两位海外非常任法官，他们不仅为香港审理民事及商业案件，亦审理人权及言论自由案件。

现时韦彦德是唯一列席于香港终院的英国最高法院法官，终院原有另一位海外法官何熙怡女男爵（The Rt Hon the Baroness HALE of Richmond）已经在今年初退休，之系再无安排另一法官接任，香港终院今年亦无编排任何英国最高法院法官审理案件。不过，翻查司法机构网站资料，何熙怡的名字仍保留在海外非常任法官名单上。

韦彦德续指，香港国安法包含多条值得关注的条文，影响如何，要待条文行使后拭目以待，“无可置疑，香港终审法院的法官将尽力保证基本法85条，即香港特别行政区法院独立进行审判，不受任何干涉，司法人员履行审判职责的行为不受法律追究”。

他又引述马道立早前的言论，指司法独立及法治是香港的基石，受到基本法保证，是香港司法机构的任务及宪制责任。

韦彦德的声明结尾表示，英国最高法院支持香港法官捍衞司法独立及法治的承诺，并将与英国政府评估香港的事态发展。至于英国最高法院的法官能否继续为香港服务，就端视他们是否仍能保持独立。