美或封杀中共党员及亲属入境 网民另有担心

『纽约时报』周三引述多名消息人士说，美国政府正在起草一份全面禁止中共党员及其家人入境美国的政令，包括授权当局注销已在美国的相关人士的签证，限制中国军方人员和国营企业主管入境等等。从官方和网民的反应看，都还是相当震动的。而且，理解不同，震中不同。

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官方官媒层面，中国外交部发言人华春莹7月16日的反应是“可悲”，次日她还有一个反应：此举如果属实，美方就是选择公然与14亿中国人民作对，这完全违背了中美两国人民的意愿和21世纪潮流，非常荒唐!

『环球时报』总编胡锡进的反应倒是没有像华春莹那样笼统，把14亿人全包了进去，他算了一笔数字帐：中共党员多达9,300万，人数比德国总人口还要多，“如果美国的制裁目标还包括这9,300万中共党员的家属，只算配偶、孩子和父母，加起来就至少有3亿人，与美国的总人口相当，如果再加上岳父母、兄弟姐妹以及他们的家人，大概有一半中国人都要包括进去”，

胡锡进在努力地向美国当局解释“中国共产党是谁”，“中共是马克思主义与中国国情相结合的产物”，“中共也面临复杂的一面”，但还是别幻想把中共从中国人民中间“摘出来”。他的环球网说，这道禁令涉及2.7亿人，现实上很难执行，美方如果真的这样做，比中美断交更严重。甚至更恶劣。

不过，网民的反应比较奇特，他们对美国不见得欣赏，对特朗普不见得喜欢，甚至憎恨，关键的是他们对华春莹说的代表十四亿中国人民以及胡锡进描绘的党与人民的鱼水关系不太理解或者不太感冒的居多，网民许多是从“反腐败反特权”的角度去看这道尚不存在的“中共党员及亲属入境美国禁令”的。

这是微博上中国新闻网一条有关华春莹针对中共党员封杀令的反应简述：【华春莹再回应美考虑限制中共党员签证：非常荒唐】针对有媒体报道称特朗普政府正考虑对所有中国共产党员实施签证限制，中国外交部发言人华春莹17日在例行记者会上再次表示，如果属实，美方就是选择公然与14亿中国人民作对，“这完全违背中美两国人民的意愿和21世纪潮流，非常荒唐。

这条帖子下面，跟着几百条评论，选出一些读读看：

天奈：“别扯上我，我不是你们权贵口中的人民”。

村灰哥萨里不下课不改名：“完全违背违背中国人民意愿我信，这个完全违背美国人民意愿是怎么想出来的？”

九月之怀：“我们的党员那么爱党爱国跑去你们美国干啥？”不过，另外一位反驳他：“党员里没有普通学生吗？没有大学教授？没有公司职员？怎么评论里还有问党员去美国干嘛的？”

中山：“禁的是党员，和人民有个毛钱关系。”

漂泊者：“美国这波操作绝对要比纪委监委更给力。”

科尔斯坦维奇：“怎么就是和14亿中国人民做对了 针对的是一亿党员啊 ”。

都是有缘人：“好，很好很好，重大利好。以后贪污腐败的往那逃不了。”

老兵归来：“才体现出公民的优势，普通人可以去美国。”

任太太：“老美拟禁掉党员的签证，其实这对国企在外投资是个很有威胁的招式，因为国企在外做项目的带头人，基本都是党员。老外一直觉得国企有政治色彩，企业里面除了股东会、董事会，还有党委，企业除了正常经营还要搞党建，我觉得在他们看来这就是一种宗教吧 。”

华为为：“美国将限制中国党员签证，我们的党员都忙着抗洪抢险，没有时间去美国，特朗普尽出馊主意。 ”

涂在江湖：“此时此刻，我觉得中共党员可以带头自主注销赴美签证，不要等他来冻结！以此表达态度！”

复国少康的评论提纲携领：“1，针对官民关系这个薄弱环节，避开人民，打击官员。2）以寄存美国的家属家财，来要挟领导人民的官员。 ​ ”

乌云见：“一闹别扭就抵制人家的货物 后来人家真不卖你东西了 你急了 老说人家搬起石头砸自己的脚 结果人家真把石头搬起来了 你又急了 还一直说人国家水深火热乱七八糟 现在人家不让你去了 你更急了 咋回事么 这个逻辑有点乱呀 是啊 我燕雀安知你鸿鹄之志 不早了 洗洗睡吧 ”

一位署名“九道口边”的干脆把他的评论顺便@胡锡进@强国论坛@长安街知事：

“美帝拟禁党员入境签证，好！此次应该有掌声。咱们党员就不应该去美国这种西方资本主义侵蚀透底的国家，以免学坏。要去就去朝鲜、古巴、老挝……这种根正苗红的社会主义国家多学习”。