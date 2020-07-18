警方“志在必得”光天化日埋伏拘捕人民力量谭得志

人民力量副主席谭得志17日下午在其工作的网络电台D100停车场取车时，遭到在场埋伏的警察逮捕，据了解，警方前一天晚上已经于谭得志寓所附近跟踪守候，拘人是“志在必得”。谭得志被捕后两个小时，警方即火速落案控告他半年前涉嫌触犯“煽惑他人参与未经批准集结罪”。

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在早前民主派的初选中，谭得志角逐九龙东一席并赢得超过1万票，可望出战9月的立法会选举。

昨日（17日）下午接近3时，谭得志和人民力量另一副主席苏浩的社交平台同时发文，指谭得志于港岛数码港停车场被捕，谭得志当时于网台D100完成电台节目，前往停车场期间却遭3名探员拘捕，据悉有探员昨晚起已经于谭得志寓所附近跟踪守候，拘人是“志在必得”。

谭得志在被捕仅2小时内，即被火速控告“煽惑他人参与未经批准集结罪”，并于粉岭裁判法院提堂。记者在法庭等候谭得志期间，有大批防暴警在场戒备，有网媒记者更被警员搜身，谭得志傍晚获法官准许保释候审。他直斥警方是政治打压，质疑“法治何在”。

警方则指，现年48岁的谭得志被控于今年1月17日，在大埔海滨公园露天剧场，非法煽惑其他不知名的人，在无合法权限下参与一个未经批准的公众游行。控方申请将案件押后10星期，以索取法律意见及配合警方作进一步调查，获主任裁判官苏文隆批准。

在此同时，警方17日中午派出大约30名警员进入理工大学进行搜查，并带走多箱文件和其他物品。理工大学去年11月爆发反修例运动其中最激烈的警民冲突事件，为期13日的围攻理大事件，有警员“中箭”。理大学生相信，警方这次进入校园搜查，相信与“中箭”事件有关。