香港立法会选举提名：黄之锋等表态不签“拥护基本法确认书”

香港立法会选举周六起提名，选委会称首日共收到18份提名。选委会要求获提名者必须在提名表格内签署声明拥护“基本法”以及保证效忠香港特别行政区。参选的黄之锋和岑敖晖已表明不会签署“确认书”。

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香港立法会换届选举提名期周六开始，5个地方选区和29个功能界别，首日共收到18份提名。

据《中央社》报道，对选委会要求获提名者必须声明拥护“基本法”，前香港众志秘书长黄之锋周六在社群平台脸书（Facebook）上发布6点声明，表示自己选择不签署确认书。

身为曾经被取消参选资格者，黄之锋深信北京是否会批准他成为候选人，重点不在于报名时是否签署这份文件，而需考虑国策外交问题。

他表示，民主派各初选出线人的风险评估各有不同，大家对是否签确认书也许不能在短时间内达共识，他表示最重要的是能够互相尊重，“签署，不代表放弃抗争意志，拒签，也不代表辜负选民托付”。

黄之锋也强调，从没看轻过自己会被取消参选资格的可能，而在港区国安法通过以后，对他来说，更担忧的是要面对被消失、被送中和被无期还押的可能。从港区国安法通过至今，他还能健在，已是得来不易。

而在民主派初选功能组别区议会（二）中获得近13万票、得票排第2位的岑敖晖也在脸书表明，将不会签署确认书。 岑敖晖说，这次立法会选举关键是“极权会用怎样丑陋的手段，去干预选举”、“香港人民的意志有否大得在国安法下、在不可能的情况下，创造出议席过半数的可能”。

香港选举事务处公告，新一届立法会选举将于9月6日举行，提名期自7月18日开始，至31日结束。选举管理委员会以发言人名义指出，获提名的候选人必须在提名表格内签署一项示明会拥护“基本法”和保证效忠香港特别行政区的声明，否则不属获有效提名的候选人。