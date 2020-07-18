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中国/洪水/文化保护

中国洪水灾情严重 五百多处古迹受损

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九江救援人员 摄于 2020年7月8日 Des sauveteurs évacuent des résidents de la ville Jiujiang, touchés par les crues dues aux pluies torentielles dans la province du Jiangxi au centre de la Chine, le 8 juillet 2020.
九江救援人员 摄于 2020年7月8日 Des sauveteurs évacuent des résidents de la ville Jiujiang, touchés par les crues dues aux pluies torentielles dans la province du Jiangxi au centre de la Chine, le 8 juillet 2020. © STR / AFP 法新社
作者： 尼古拉
1 分钟

中国境内的洪水已造成11个省500多处受保护文物古迹受损。安徽省当前的防汛抗洪形势极其严峻。

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中国国家文物局官员透露，这一波洪水灾情中，中国共有11省500多处不可移动文物受损，其中有70多座古桥梁受损，部分被冲毁。古城墙和古建筑房屋垮塌的情况也较为严重。在全国知名的重点文物保护单位中，安徽黄山屯溪镇海桥被冲毁、湖北襄阳城牆局部坍塌、广西桂林李宗仁故居房屋垮塌。

媒体报道指出，2020年是近年来汛期文物受损最为严重的一年。截至7月16日，江西、安徽、湖南、四川、广西、湖北、重庆、广东、福建、贵州、浙江等11省因洪灾遭受不同程度损害的五百多处文物古迹中，包括全国重点文物保护单位76处、省级文物保护单位187处。官方现已向文物受灾严重的省份拨付应急抢险资金人民币350万元，各地文物部门也应要求成立防汛抢险应急组织，展开防灾减灾和受损文物善后保护工作。

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安徽防汛抗洪形势极其严峻

中央社2020年7月18日周六报道，安徽省预期在18日至21日还会有两次强降雨，防汛抗洪形势十分严峻。

安徽省防汛抗旱指挥部发布通知，全省从当地时间周六晚十八时起防汛应急响应提升至一级，也就是最高级。安徽省长江干流已全线超过警戒水位，淮河干流王家坝站超过警戒水位。省内水阳江、滁河、巢湖西河、菜子湖等主要支流、湖泊超过保证水位。

据介绍，到达警戒水位，可能出现险情。保证水位指，保证在此水位堤防不会溃决。

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