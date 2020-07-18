中国洪水灾情严重 五百多处古迹受损

中国境内的洪水已造成11个省500多处受保护文物古迹受损。安徽省当前的防汛抗洪形势极其严峻。

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中国国家文物局官员透露，这一波洪水灾情中，中国共有11省500多处不可移动文物受损，其中有70多座古桥梁受损，部分被冲毁。古城墙和古建筑房屋垮塌的情况也较为严重。在全国知名的重点文物保护单位中，安徽黄山屯溪镇海桥被冲毁、湖北襄阳城牆局部坍塌、广西桂林李宗仁故居房屋垮塌。

媒体报道指出，2020年是近年来汛期文物受损最为严重的一年。截至7月16日，江西、安徽、湖南、四川、广西、湖北、重庆、广东、福建、贵州、浙江等11省因洪灾遭受不同程度损害的五百多处文物古迹中，包括全国重点文物保护单位76处、省级文物保护单位187处。官方现已向文物受灾严重的省份拨付应急抢险资金人民币350万元，各地文物部门也应要求成立防汛抢险应急组织，展开防灾减灾和受损文物善后保护工作。

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安徽防汛抗洪形势极其严峻

中央社2020年7月18日周六报道，安徽省预期在18日至21日还会有两次强降雨，防汛抗洪形势十分严峻。

安徽省防汛抗旱指挥部发布通知，全省从当地时间周六晚十八时起防汛应急响应提升至一级，也就是最高级。安徽省长江干流已全线超过警戒水位，淮河干流王家坝站超过警戒水位。省内水阳江、滁河、巢湖西河、菜子湖等主要支流、湖泊超过保证水位。

据介绍，到达警戒水位，可能出现险情。保证水位指，保证在此水位堤防不会溃决。

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