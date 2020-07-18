Covid-19:中国非洲之间空运零星可数

非洲与中国之间的空中运输尚未恢复

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据本台RFI法广常驻北京记者拉加德S. LAGARDE今天2020年7月18日周六的最新报道，巴黎与北京之间的民航情况，反应了当前国际航班停靠中国的困难。

中国自去年出现新冠病毒以来，提出的卫生要求，让许多航空公司望而却步，尤其值得一提的是中国与非洲之间的空中桥梁至今尚未恢复。

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埃塞俄比亚航空的一架货运飞机，尼日利亚的一架包机，北京的生意人透露，非洲与中国之间的空运依然零星可数。

大多数航空公司尚未获准重新降落中国的大都市。其中有许多还不得不呆在中国，有时情况还很复杂。一名下海经商的马里大学生在广州接受法广RFI采访时表示，对在这里的非洲人，没有回家的可能，因为非洲与中国目前没有班机。许多来采购商品的非洲人都在这里，被困在了这里。他们被安置在一家酒店里。

让人感到困惑的是，毗邻的韩国人去中国也遇到困难。韩国的航空公司可能获得了在八月成倍增加他们航班的许可，甚至还开通了飞南京 ˎ 广州或沈阳的新航线。但目前，一票难求。

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