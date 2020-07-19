专家指香港进入第3波疫情 港府要求公务员“在家上班”

香港新冠疫情严峻。周日新增确诊108例，是疫情发生以来最高数字。港府紧急召开记者会，宣布一连串防疫措施，其中包括从周一开始，公务部门只提供紧急必须服务，大部分公务员在家工作。据专家指香港进入第3波疫情，确诊病毒含量高，“部分人在没有戴口罩的情况下，接触几分钟便受感染”。

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香港新增感染新冠病毒108例，首次单日确诊出现3位数。综合法新社及香港媒体报道，香港特首林郑月娥周日下午紧急召开记者会表示，香港疫情比之前严峻，“更加棘手”，而且没有受控的迹象，要采取新措施。港府将规定市民在室内公共场所必须戴口罩， 港府并强烈呼吁私营机构雇主尽量让员工在家工作，减少社区人流和社交接触。

另外，香港政府各部门周一起，只提供紧急及必须服务。40%公务员会在家工作，暂定措施会维持一周。而商业营业限制措施包括禁止餐厅营业等的禁令也会延长一周。

林郑月娥表示，如果疫情持续恶化，不排除政府会再“出招”应对，例如颁布禁足令。

另据《中央社》援引香港电台报导，香港大学感染及传染病中心总监何栢良预料，未来数天，每天确诊数字维持3位数的机会很大，可能不到一周内，公立医院隔离设施已爆满。 他批评政府落实相关措施时“拖泥带水”，促请政府强制市民在户外及室内戴口罩，如果不正确佩戴口罩，例如没有完全遮盖口鼻，应马上严厉执法。

何栢良认为，这一波疫情源头很可能由外地传入，最早出现的群聚个案，是源自屯门内河码头一名厨师，他可能与海员等在餐厅内接触时没有戴口罩；而差不多同一时间，有计程车司机确诊，可能是跨境出入、不用隔离检疫的豁免人士搭乘计程车所致。

另外，卫生防护中心传染病处主任张竹君指出，不少确诊患者表示曾去过生日会、派对或打麻将，导致追踪困难，而当发现这些病例时，其家人已出现病征。 她呼吁市民如有不适不应到处走动，如果情况持续，医院与检疫中心不足以应付，香港医疗体系很容易崩溃。

张竹君说，近来确诊病毒含量高，传染性高，部分人在没有戴口罩的情况下，接触几分钟便受感染，她认为病毒传染情况较今年3月时更厉害。

香港6月13日起没有再出现新冠病毒的本土病例，但7月5日又出现本土2例，此后本土病例大幅增加，专家认为，香港进入第3波疫情。