中国不要求加拿大在美中之间做选择 孟晚舟事件姑且退后？

中国驻加拿大大使丛培武对加国态度忽然缓和起来。这位大使日前表示，中国不要求加拿大在中美之间做“选择题”，也没有言必称孟晚舟，咄咄逼人。

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中方在谈到中加关系时，必提孟晚舟，这次中国大使虽然也提到希望加拿大“纠正错误”，但没有像以往那样直说孟晚舟的名字，似乎经过仔细的掂量。

中加关系在发生孟晚舟事件之前，原本说得过去，但加拿大应美国要求，依照美加法律合作协约，拘押过境的华为主管金融的孟晚舟后，两国关系迅速恶化。孟晚舟被捕不久，中国逮捕了两名加拿大人，被视为是十足的报复行动。

美国指控华为金融首脑孟晚舟，违反美国制裁伊朗法令，涉嫌金融诈骗，向加拿大正式提出引渡申请。加拿大法庭已经就此举行了多场听证会。

丛培武大使对加拿大疾言厉色，不断威逼加方释放孟晚舟，去年12月他去看望软禁的孟晚舟，称“祖国是你最坚强的后盾”。今年六月他还表示，孟晚舟是政治事件，美国是中加关系麻烦制造者。他多次直接间接地表示，孟晚舟是解决中加关系的最大障碍。中国外交部发言人赵立坚甚至说过，加拿大是帮凶。

但是，正如一些观察所指出的，随着新冠疫情全球蔓延，全球质疑中国是否延缓世界抗疫时机的批评声不断，尤其发生了北京强加港版国安法之后，原本对中国有所顾忌的美国盟邦，包括加拿大、英国、澳大利亚等国，近来罕见地一致地对中国不假辞色。港版国安法公布后，加拿大宣布暂停执行与香港的引渡协定等措施。在如何处理孟晚舟事件上，加拿大总理特鲁多也坚决拒绝了用两名被中国拘押的加拿大人交换孟晚舟的说法，他表示，中国不懂得加拿大是一个司法独立的国家，政府不可干预法庭审判。他还批中方拘押两名加拿大人是“任意拘押”。

中国驻加大使馆17日官网发布丛培武15日出席加中贸易理事会主办的网络研讨会发言内容，他在会中对加拿大态度缓和，首先强调中加两国在抗击疫情的过程中开展的一系列合作，相互支持，共度难关等等。

谈到中加关系，他称中方始终认为，中加之间不存在根本厉害冲突。他把中加关系存在的挑战归结于“很大程度上来自于美国的干扰”。

丛培武强调，中国不要求加拿大在中美之间做“选择题”，相信加方有足够的智慧在处理好对美关系的同时积极开展对中合作。

丛培武当然还是要强调中加之间如何去掉“最大障碍”的问题，他说，希望加方能从自身利益出发，及早作出正确判断，纠正错误，妥善解决中加关系中的最大障碍，使两国关系重回正轨….这段话显然指的是孟晚舟事件，但没有说出孟晚舟的名字，没有以前那样直露白地逼迫加方表态，着重在“规劝”加拿大多替自身利益想想。

一个时期以来，中国外交形象不佳，甚至有种说法，中国外交部成了“中外关系破坏部”，驻外大使成了“战狼外交官”，但是最近语调上有所变化，从一味专横，变得有所缓和，这从王毅外长日前被视为向美国伸橄榄枝的那篇讲话开始，外交官们的语调似乎开始变化，但也不能一概而论，王毅今天对美国的讲话就又“强硬起来”，他与俄罗斯外长通话时责备“美国哪里还有大国的样子”。